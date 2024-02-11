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Филимонов заявил, что в «Спартаке» Романцева не было конфликтов игроков и тренера

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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал о взаимоотношениях футболистов и экс-тренера красно-белых Олега Романцева
Филимонов заявил, что в «Спартаке» Романцева не было конфликтов игроков и тренера
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В «Спартаке» Романцева не было конфликтов в принципе. У нас никогда не было обсуждений тренерских решений. Потому что каждое действие Олега Ивановича приводило к чемпионству. Да, кто-то уходил. Но таких публичных споров футболиста с тренером никогда не было. Особенно в информационном поле.

Всё дело в том, что в то время наставника уважали и не позволяли себе критиковать его мнение. Есть требование — будь добр выполнить. Не выполняешь — сиди на скамейке или уходи. Сейчас же главный тренер — всегда первый кандидат на увольнение. Поэтому так и происходит, что агент позволяет себе интервью и высказывания в прессе, как это было в случае с Джикией. Вследствие чего мы имеем вот такое отношение», — сказал он RT.

Ранее Филимонов заявил, что Джикия может дождаться ухода Абаскаля и реанимировать карьеру в «Спартаке».

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