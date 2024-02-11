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Президент РПЛ: ситуация «Спартака» и Джикии деликатная, но вряд ли вредит имиджу лиги

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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации капитана «Спартака» Георгия Джикии с продлением контракта.
Президент РПЛ: ситуация «Спартака» и Джикии деликатная, но вряд ли вредит имиджу лиги
  • РИА Новости

«Ситуация деликатная. Со всем уважением относимся к «Спартаку», Георгию и Шпинёву. Это внутренняя проблема клуба. И говорить, что эта ситуация портит имидж лиги, я бы не стал», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии, Вадим Шпинёв, заявил, что защитник не станет продлевать контракт со «Спартаком», если Гильермо Абаскаль останется в клубе.

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