Покер Карагуниса помог сборной мира обыграть «Зенит» в Кубке легенд
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Игра группы В завершилась со счётом 9:7.
У победителей четыре мяча забил Георгиос Карагунис. Дубль оформил Здравко Кузманович. По одному разу отличились Вильям Галлас, Майкон и Александр Глеб.
У проигравших мячи забили Андрей Плетнёв, Павел Погребняк, Игорь Зозулин, Евгений Тарасов, Константин Коноплёв, Константин Лобов и Александр Горшков.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка легенд.