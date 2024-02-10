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«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка легенд, Титов забил семь мячей

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Московский «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» в матче Кубка легенд по футболу в Москве.
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка легенд, Титов забил семь мячей
  • РИА Новости

Игра группы А завершилась со счётом 13:8.

В составе победителей семь мячей забил Егор Титов, хет-трик оформил Роман Павлюченко, по одному разу отличились Дмитрий Хлестов, Андрей Ещенко, Денис Бояринцев.

У проигравших хет-трик на счету Ведрана Чорлуки. Два мяча забил Дмитрий Булыкин. По одному Нарвик Сирхаев, Альберт Саркисян и Андрей Лаврик.

Ранее сообщалось, что шесть голов Андрея Каряки не спасли «Динамо» от поражения от сборной мира на Кубке легенд.



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