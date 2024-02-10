«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка легенд, Титов забил семь мячей
- РИА Новости
Игра группы А завершилась со счётом 13:8.
В составе победителей семь мячей забил Егор Титов, хет-трик оформил Роман Павлюченко, по одному разу отличились Дмитрий Хлестов, Андрей Ещенко, Денис Бояринцев.
У проигравших хет-трик на счету Ведрана Чорлуки. Два мяча забил Дмитрий Булыкин. По одному Нарвик Сирхаев, Альберт Саркисян и Андрей Лаврик.
Ранее сообщалось, что шесть голов Андрея Каряки не спасли «Динамо» от поражения от сборной мира на Кубке легенд.