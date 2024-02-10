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Шесть голов Каряки не спасли «Динамо» от поражения от сборной мира на Кубке легенд

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«Динамо» потерпело поражение от сборной Мира на Кубке легенд по футболу в Москве.
Шесть голов Каряки не спасли «Динамо» от поражения от сборной мира на Кубке легенд
  • Gettyimages.ru

Матч группы В завершился со счётом 7:9.

В составе проигравших шесть мячей забил Андрей Каряка. Также отличился Эрик Корчагин.

У сборной мира хет-трик оформил Хасан Кабзе. По два мяча забили Майкон и Педру Мендеш. По одному — Здравко Кузманович и Вильям Галлас.

В другой игре «Локомотив» уступил ЦСКА. Встреча группы A завершилась со счётом 9:5.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что до сих пор любит Россию и продолжает приезжать в Москву.

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