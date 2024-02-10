Кураньи: я всегда знаю, как идут дела у «Динамо», у меня сохранилась связь с Россией

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что до сих пор любит Россию и продолжает приезжать в Москву.

«Я люблю «Динамо». Всегда, когда я прилетаю в Москву, я стараюсь увидеться с кем‑то из клуба, поучаствовать в активностях. Я слежу за результатами команды и знаю, как идут дела у клуба. У меня сохранилась хорошая связь с Россией», — сказал «Матч ТВ» Кураньи.

41-летний немец провёл в составе бело-голубых 151 матч, забил 56 мячей и отдал 24 результативные передачи. Футболист играл за столичный клуб с 2010 по 2015 год. После он перешёл в немецкий «Хоффенхайм» и завершил карьеру в 2016-м.

Ранее Кураньи высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».