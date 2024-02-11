В «Зените» подтвердили информацию об аренде Сутормина в «Сочи»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Алексей Сутормин перейдёт в аренду в «Сочи».

«Новости об аренде Сутормина в «Сочи» правдивы. Алексей в пути на сборы новой команды», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Как сообщает «Чемпионат», игрок прибудет в расположение «Сочи» во вторник, 13 февраля.

Сутормин в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

Ранее Сутормин высказался о возможном уходе из петербургского клуба в зимнее трансферное окно.