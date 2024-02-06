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Сутормин — о возможном уходе из «Зенита»: если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном уходе из петербургского клуба в зимнее трансферное окно.
Сутормин — о возможном уходе из «Зенита»: если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить
  • РИА Новости

«В такой ситуации самое главное, чтобы все оставались в хороших человеческих отношениях. Говоря прямым текстом — у меня есть контракт, и если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить. Но есть и человеческие отношения, и мы будем делать всё, чтобы все стороны остались довольны», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, полузащитник хочет перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона, при этом на футболиста рассчитывает Карпин. 

Сутормин в сезоне-2023/24 в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год, «Зенит» заинтересован в игроке.

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