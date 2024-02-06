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Карпов: ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год, «Зенит» заинтересован в игроке

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ЦСКА предлагает нападающему команды Фёдору Чалову новый контракт с зарплатой в размере от €2,5 млн до €3 млн в год.
Карпов: ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год, «Зенит» заинтересован в игроке
  • РИА Новости

По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, сторона игрока настаивает на сумме €4 млн. При этом армейцы не готовы платить такую зарплату своему воспитаннику.

Отмечается, что «Зенит» интересуется Чаловым. Но сине-бело-голубые обсуждали с представителем футболиста возможность подписания форварда следующей зимой в качестве свободного агента.

Как сообщает источник, нападающий также хотел бы, чтобы в новом контракте была прописана сумма отступных — €6 млн для клубов из Европы.

В нынешнем сезоне Чалов забил 11 голов и отдал три голевые передачи в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чалов улетел в Москву на переговоры по новому контракту с ЦСКА.

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