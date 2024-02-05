Чалов улетел в Москву на переговоры по новому контракту с ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов покинул тренировочные сборы команды в Турции.

Как сообщает корреспондент RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, президент ЦСКА Евгений Гинер пригласил 25-летнего россиянина в Москву на обсуждение вопроса по продлению контракта.

В нынешнем сезоне Чалов забил 11 голов и отдал три голевые передачи в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл воронежский «Факел» на сборах в Турции.