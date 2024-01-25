Рентген не выявил серьёзных повреждений: фигуристка Симонова рухнула с поддержки головой о лёд во время соревнований

Фигуристка Мария Симонова была госпитализирована после выступления на одном из московских турниров. Её партнёр Мартин Бреславский не зафиксировал 14-летнюю юниорку во время поддержки, и она рухнула с двухметровой высоты головой о лёд. Дуэт докатал короткую программу, но затем снялся с соревнований, а спортсменку отправили на скорой помощи делать рентген в больницу. Обследование серьёзных повреждений не выявило. По словам тренера Бетины Поповой, подопечная по-прежнему находится в медицинском учреждении, чтобы исключить все возможные риски для здоровья.

Любой вид спорта, и фигурное катание в том числе, сопряжён с опасностью получить травму. Чаще всего повреждения у спортсменов происходят на тренировках во время разучивания новых сложных элементов, однако инциденты случаются и на соревнованиях.

Такой несчастный случай произошёл на московском турнире «На призы президента ФФКМ». Во время короткой программы пострадала 14-летняя юниорка Мария Симонова, которая выступает в парном катании с Мартином Бреславским. Партнёр не удержал девушку во время поддержки: юноша упал сам, а затем уронил головой о лёд и фигуристку.

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Несмотря на сильный удар, спортсменка всё же смогла докатать программу, исполнив дорожку шагов, хотя ей и потребовалось время, чтобы прийти в себя. Дуэт даже получил от судей оценку 42,51 балла. Но со льда Симонову уводили под руки, а в зоне «кисс энд край» она и вовсе не появилась.

Затем было официально объявлено о снятии пары с турнира. Как оказалось, девушку экстренно госпитализировали. По информации некоторых СМИ, помощь медиков потребовалась, поскольку у Марии обнаружили частичную потерю памяти. Однако тренеры фигуристки эту информацию не подтвердили.

«Позже мы дадим развёрнутый ответ. Сейчас пока ждём, что скажут медики. Она пока путешествует в сторону больницы на карете скорой помощи», — сказал «Спорт-Экспрессу» Сергей Росляков.

А Бетина Попова обратилась к СМИ с просьбой дождаться окончания обследования.

«Вижу сейчас много недостоверной информации, которая касается моих спортсменов. Дорогие журналисты, успокойтесь и не пишите глупости. Я обязательно сообщу необходимую информацию, если это потребуется. Спасибо, что переживаете за нас», — написала Попова в своих социальных сетях.

Падение произошло на глазах прославленного тренера Нины Мозер. По её словам, на голове 14-летней фигуристки тут же образовалась шишка.

«Её увезли на скорой помощи. Все ждут информацию после обследования, что именно у неё с головой. Падение было очень тяжёлое и серьёзное. Я видела это, осталась под впечатлением от этого падения. На глазах у неё потемнела шишка на голове. Но она докатала программу, поэтому нет понимания того, насколько серьёзная травма. Хорошая девочка, очень жаль, что так случилось», — приводит слова специалиста РИА Новости.

При этом, по словам Мозер, бригада скорой помощи присутствовала на соревнованиях, поэтому Симонову сразу же, без каких-либо задержек, отвезли в больницу. Рентген серьёзных последствий падения не выявил. А Попова опровергла информацию о частичной потере памяти. По её словам, у Симоновой была лишь лёгкая дезориентация.

«Маша уже шутит с партнёром, он с ней на связи и очень переживал за неё. Сейчас он находится с нами в больнице и ждёт Машу после обследования. Видели в лентах новость про её потерю памяти — с памятью всё хорошо. Партнёра помнит, тренера помнит, программу помнит, так что всё хорошо. Ждём результатов дальнейших обследований, чтобы исключить все риски», — сказала Попова ТАСС.

А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, узнав об инциденте, пожелала Марии побыстрее вернуться на лёд. «Скорейшего выздоровления», — сказала специалист.

Надо отметить, что это уже второй случай с травмами юниоров на соревнованиях. Во время командного турнира на чемпионате России по прыжкам травму руки получила Елена Костылева.

В пятом раунде она должна была выполнить два сложных каскада, но выступление с самого начала не сложилось. После квад-сальхова фигуристка неудачно упала на руку и не смогла сдержать слёз от боли. Девушке пришлось оказать первую помощь — медики заморозили место ушиба и, скорее всего, посоветовали пропустить остаток соревнований. Но Костылева решила не подводить команду и предприняла ещё одну попытку сделать сложнейший прыжок. К сожалению, четверной лутц ей также не удался.

При этом дополнительное обследование проводить не стали. По словами матери девочки, ей только приложили лёд.

«Локоть ушибла. Если завтра будет рецидив, то поедем к травматологу», — сказала Костылева-старшая.

А затем тренер Игорь Лютиков подтвердил, что девочка вернулась к тренировкам на льду, избежав серьёзных повреждений.