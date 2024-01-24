Мать Костылевой: Базылюк освободила себе дорогу у Тутберидзе, убрав талантливую девочку

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, высказала мнение о Маргарите Базылюк.

«Она освободила себе дорогу в группе Этери Тутберидзе, убрав красивую, талантливую прыгающую девочку. Бог всё видит и расставит всё по своим местам», — цитирует женщину РИА Новости.

Напомним, что Костылева выступала в команде Александра Галлямова на чемпионате России по прыжкам. В финальном раунде она дважды упала и повредила руку. В личном турнире Елена стала бронзовым призёром, уступив ученицам Этери Тутберидзе — Маргарите Базылюк (золото) и Аделии Петросян (серебро).

Ранее сообщалось, что Костылева вернулась к тренировкам после падения на ЧР по прыжкам.