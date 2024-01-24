Недетские страсти: юниорки Базылюк и Костылева стали самыми обсуждаемыми фигуристками после ЧР по прыжкам

Чемпионат страны по прыжкам открыл широкой публике Маргариту Базылюк и Елену Костылеву. Каскад из двух четверных прыжков первой и неудачные падения второй привлекли внимание не только отечественных любителей фигурного катания, но и заокеанских. При этом американский блогер Дейв Лиз назвал уникальное выступление 12-летней воспитанницы Этери Тутберидзе «отвратительным зрелищем», сославшись на заботу о её здоровье. Кроме того, в сети обсуждают не только спортивные достижения юных россиянок, но и их личный конфликт, который случился более двух лет назад.

Чемпионат России по прыжкам стал самым ярким событием января в фигурном катании. Он открыл для широкой публики целый ряд новых имён, которые тут же оказались в центре обсуждений как в социальных сетях, так и в средствах массовой информации. В первую очередь речь идёт о противостоянии двух юных звёздочек — Маргариты Базылюк и Елены Костылевой, поразивших зрителей в Москве шикарными четверными прыжками.

Ещё в 2021 году обе девочки тренировались в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе, однако затем Костылева покинула группу со скандалом, к которому, как утверждала её мама Ирина, имела отношение и Базылюк. По её словам, Тутберидзе увидела, как Елена выносит из столовой два йогурта, и стала её ругать за это.

Принести второй стаканчик десерта фигуристку якобы попросила Маргарита, но не призналась в этом тренеру, а та выгнала из группы Костылеву за нарушение дисциплины. Это было уже второе изгнание фигуристки из «Хрустального» — до этого сотрудничество с ней прекращали из-за подкаток у другого специалиста. За прошедшие годы Базылюк неоднократно заявляла, что не имеет отношения к конфликту и ни о каком лакомстве тогда не просила Елену.

И вот теперь, когда 12-летние спортсменки впервые вышли на соревнования столь высокого ранга, как чемпионат страны, старая история вновь стала предметом обсуждения. Так, Ирина Костылева, вспоминая события почти трёхлетней давности, снова подтвердила свою версию произошедшего.

«Знаете, если речь про ситуацию с йогуртом, то скажу только: Маргарита заслужила. Она освободила себе дорогу в этой группе, убрав красивую, талантливую, прыгающую девочку. Бог всё видит и расставит всё на свои места», — заявила мама фигуристки в интервью РИА Новости.

Также Костылева-старшая вспомнила подробности первого ухода из группы, но при этом подчеркнула, что никакой обиды на Тутберидзе у неё нет, несмотря на резкость тренера в её адрес.

«Я её очень люблю и уважаю как великого тренера. Я хотела, чтобы Лена у неё тренировалась, переступила через себя, чтобы второй раз к ней прийти. Хотя мы не были виноваты в том, что нас выгнали... А когда мы во второй раз приходили в «Хрустальный», Этери Георгиевна моему мужу сказала: «Твоя жена должна упасть мне в ноги и умолять, чтобы я вас вернула». В холле, при всех родителях! Я так и не поняла почему. Привела такую девочку!» — заявила Ирина.

Так или иначе, но противостояние Базылюк — Костылева на фоне всех этих перипетий выглядит всё более принципиальным. На прыжковом чемпионате Елена дважды проиграла Маргарите, как в личном, так и в командном турнире, причём именно два её болезненных падения перечеркнули все надежды «красных» на первое место.

К счастью, для девочки всё обошлось без серьёзных травм, и уже 22 января она вернулась на лёд. Причём не просто возобновила тренировки, но и повторила каскад из двух четверных сальховов через ойлер, который её соперница играючи продемонстрировала после победы на ЧР. Недвусмысленный намёк Маргарите в преддверии первенства России среди юниоров, которое пройдёт с 5 по 9 февраля в Саранске.

Между тем этот уникальный каскад в исполнении Базылюк привлёк особое внимание за океаном. Но если у большинства рядовых поклонников фигурного катания он вызвал восторг, то известный блогер Дейв Лиз, известный частой критикой в адрес Тутберидзе, в своей манере прошёлся по достижению Маргариты. Он назвал это зрелище отвратительным и задался вопросом, как отразятся чрезмерные нагрузки на здоровье фигуристки по окончании спортивной карьеры. Он привёл в пример ещё одну воспитанницу «Хрустального» Евгению Медведеву, у которой, по его словам, сейчас огромные проблемы со спиной.

Эти рассуждения возмутили Татьяну Тарасову, которая, напротив, высоко оценила прыжки Маргариты.

«Откуда он это знает, почему такое пишет? Мы-то как раз знаем всё прекрасно, давно работаем с детьми. У них нет таких детей, как у нас. Они с четырёх лет уже занимаются, в том числе силовыми тренировками. А уж американец это пишет, или ещё кто, неважно», — сказала прославленный тренер.

В свою очередь Наталья Бестемьянова отметила, что реакция Лиза только подчёркивает мировой интерес к российскому фигурному катанию.

«Думаю, что все смотрели прыжковый турнир и были потрясены. У Базылюк не будет проблем с костями из‑за прыжков, она хорошо координирована, хорошо осваивает материал. Девочка талантливая, фантастика», — заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду.