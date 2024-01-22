Заметки на полях: чемпионат России по прыжкам среди фигуристов не стал откровением, но добавил пищи для размышлений

Чемпионат России по прыжкам на льду вновь подтвердил давно известные истины: запредельная сложность гораздо проще даётся 12-летним девочкам, нежели переживающим пубертат, а сами элементы ультра-си легко потерять, если не заниматься ими ежедневно. Кроме того, нетрадиционный формат продемонстрировал наличие нервов у Евгения Семененко, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника, а также дал понять двум ведущим парам страны, что амбициозная молодёжь уже не уступает им в качестве исполнения элементов.

Чемпионат России по прыжкам на льду был слегка омрачён концовкой: двумя падениями самой юной из участников Лены Костылевой и, как следствие, вдребезги уничтоженной интригой. Не случись этих досаднейших ошибок, сейчас можно было бы смаковать подробности борьбы, разбирать, чья стратегия круче, словом, проживать послевкусие неимоверно захватывающего турнира. Но вряд ли можно всерьёз рассуждать о стратегии, когда одна из команд в одночасье теряет полсотни баллов и нет уже никаких шансов эту потерю возместить.

Шоу-формат как бы подчёркивал: всё, что происходит на льду, не слишком серьёзно. На самом деле получилось несколько иначе. В личном турнире хватало горьких расстройств. Как заметила Вероника Дайнеко, под руководством которой тренируется Пётр Гуменник, никакие призовые деньги не способны принести спортсмену столько эмоций, как триумф, а вот когда победить не удаётся, это всегда очень больно, сколь бы «несерьёзным» ни было соперничество.

Также по теме Роковой финал: два падения Костылевой помогли команде Козловского вырвать победу на чемпионате России по прыжкам Команда Дмитрия Козловского победила коллектив Александра Галлямова на чемпионате России по прыжкам на льду. Перед решающим раундом...

В субботу через боль поражения пришлось пройти всей взрослой чемпионской компании: Петру Гуменнику, Евгению Семененко, Марку Кондратюку, двум сильнейшим парам страны и даже Аделии Петросян. Зато командный воскресный турнир с лихвой компенсировал все провалы личного: зацепить свою долю восторгов удалось едва ли не всем участникам мероприятия.

Соревнования сопровождались столь восторженными комментариями ведущих и главного телевизионного гуру Татьяны Тарасовой, что впору было поверить: где-то там, по ту сторону экрана фигурнокатательный мир просто обязан лежать в обмороке, причём весь. Хотя, если чуть приглушить эмоции, придётся признать: ничего совсем уж революционного, за исключением уникального каскада «четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов» в исполнении Маргариты Базылюк, турнир не явил.

Скорее упомянутый каскад лишь подтвердил давно известную тенденцию: запредельная сложность гораздо проще даётся 12-летним девочкам, нежели 16-летним.

Фраза Тарасовой в адрес Базылюк «Дай бог, чтобы она не поправилась и ничего не случилось с её фигуркой» в данном случае чисто риторическая. Мы слишком часто имели возможность убедиться в том, что детская уникальность в фигурном катании — крайне скоропортящаяся штука.

Другой вопрос, что подобной концентрации четверных прыжков как в детском, так и во взрослом исполнении история фигурного катания ещё не знала. Уже одно это — достаточно весомый аргумент в пользу проведения подобных турниров, причём не только в России.

Прыжки и парные элементы максимальной сложности автоматически тянут за собой повышенную вероятность травм. Ужасающее по первому впечатлению падение Костылевой завершилось, к счастью, сильным ушибом, но показало, насколько в современном фигурном катании тонка грань, отделяющая успех от катастрофы.

Можно вообще считать удачей, что в ходе прыжкового чемпионата не травмировался ни один из тех спортсменов, кому в феврале предстоит соревноваться на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

Месяц до главного старта сезона — это время, когда борьба за право называться сильнейшим идёт безостановочно. Московский турнир отлично это подчеркнул.

Было очень интересно наблюдать, как выстраивают стратегию своих выступлений экс-чемпионы мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов и экс-чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. В личном турнире ученики Тамары Москвиной были единственными из всех участников, кто исполнял три предписанных элемента (прыжок, подкрут, выброс) без пауз. Такая своего рода демонстрация силы: «Кому-то нужна передышка? Нам нет. Раз — два — три, всем спасибо, все свободны!»

В первый квалификационный день турнира это вышло особенно эффектно. Но щёлкнуть соперников по носу ещё не означает добиться победы, что и подтвердил субботний финал. Предполагалось, что основную конкуренцию экс-чемпионам мира составят Бойкова и Козловский с анонсированным четверным выбросом. Однако внезапно и тех и других выбил из плей-офф дуэт Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.

Это выглядело как серьёзный сигнал лидерам, что уже не только они могут похвастаться эталонным качеством элементов. И что нужно безотлагательно придумывать что-то такое, что позволит банально унести ноги.

Четверной выброс у Бойковой и Козловского в ходе личных соревнований не получился, несмотря на то что фигуристы заходили на него трижды, а вот попытка исполнить элемент в рамках командного турнира, выйдя на лёд под первым стартовым номером, выглядела серьёзным стратегическим просчётом.

Зачем это было нужно спортсменам, объяснить не сложно: развлекательные соревнования, в которых ты абсолютно ничего не теряешь, кроме денег, — прекрасный плацдарм для того, чтобы попробовать новый элемент на кураже, при полных трибунах. И если бы в самом конце командного турнира не случился форс-мажор в виде падений Костылевой, сорванный четверной выброс вполне мог бы стать причиной поражения всей «синей» команды. Так что гораздо прозорливее поступил капитан «красных» Александр Галлямов. Он вместе с партнёршей исполнил стандартный набор наиболее уверенных элементов (прыжковый каскад и два тройных выброса) и коротко прокомментировал: «Мы выступали первыми — надо было заложить фундамент».

Иначе говоря, даже в этом капитанском противостоянии Александр предстал более дальновидным стратегом, нежели его визави.

Стоило ли допускать к соревнованиям юниоров, которые вынесли всех в личном турнире и определили итог командного — достаточно неоднозначный вопрос. Но именно благодаря этому термоядерному миксу «отцов и детей» мы увидели, что у трёх сильнейших одиночников страны — Евгения Семененко, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника — вовсе не стальные нервы.

Точно так же на примере приглашённых гостей Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева все поняли, как быстро можно потерять прыжки, если не заниматься ими ежедневно. Было ли оправданным присутствие этих фигуристов в командном турнире? Наверное, всё-таки нет. Алиев запомнился разве что сальто назад, которое на фоне сорванных прыжков выглядело совершенно нелепо, да и Лиза до начала командных соревнований вряд ли полагала, что завершит их под комментарий Тарасовой: «Ну что это такое? Руки с ногами в разные стороны...»

Вполне возможно, кстати, что именно нынешний прыжковый чемпионат мы когда-нибудь вспомним как турнир, на котором неофициальный титул королевы тройного акселя перешёл от Туктамышевой к Софье Муравьёвой. Подопечная Евгения Плющенко не просто успешно приземлила все попытки, но, похоже, научилась получать от этого прыжка истинное удовольствие. Теперь тренер может со спокойным сердцем ложиться на очередную операцию на позвоночнике, ну а мы будем ждать Спартакиаду сильнейших. Интерес к главному старту сезона прыжковый турнир подогрел знатно.