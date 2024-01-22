Жулин: Валиева снялась с прыжкового турнира, чтобы не проиграть Базылюк
- РИА Новости
«Зачем ей проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась. Валиева — очень талантливый человек. Наверное, самый талантливый из всех, кого я встречал. Ей нужна мотивация. Сложно её находить», — цитирует Жулина РИА Новости.
Базылюк набрала 70,29 балла и в финале соревнований опередила Аделию Петросян (57,89) и Елену Костылеву (54,69), которые стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно.
Базылюк на бис исполнила уникальный каскад четверной сальхов + четверной сальхов.
Ранее Тарасова отметила уникальность чемпионата России по прыжкам.