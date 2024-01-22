RT в Telegram
Подпишись

Жулин: Валиева снялась с прыжкового турнира, чтобы не проиграть Базылюк

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение о том, почему олимпийская чемпионка Камила Валиева приняла решение сняться с чемпионата России по прыжкам.
Жулин: Валиева снялась с прыжкового турнира, чтобы не проиграть Базылюк
  • РИА Новости

«Зачем ей проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась. Валиева — очень талантливый человек. Наверное, самый талантливый из всех, кого я встречал. Ей нужна мотивация. Сложно её находить», — цитирует Жулина РИА Новости.

Базылюк набрала 70,29 балла и в финале соревнований опередила Аделию Петросян (57,89) и Елену Костылеву (54,69), которые стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно.

Базылюк на бис исполнила уникальный каскад четверной сальхов + четверной сальхов.

Ранее Тарасова отметила уникальность чемпионата России по прыжкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить