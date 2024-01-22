РИА Новости: Акатьева продолжает восстановление после стрессового перелома стопы
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Как сообщает источник РИА Новости, у спортсменки случился рецидив стрессового перелома. По этой причине она всё ещё продолжает восстановление и на данный момент не проводит ледовых тренировок.
По информации источника, есть вероятность, что спортсменка сможет принять участие в мартовских турнирах.
Напомним, что фигуристка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и Красноярске из-за травмы. Вместо Акатьевой в Красноярске соревновалась Мария Агаева.
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