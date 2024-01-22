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РИА Новости: Акатьева продолжает восстановление после стрессового перелома стопы

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Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева восстанавливается после травмы.
РИА Новости: Акатьева продолжает восстановление после стрессового перелома стопы
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщает источник РИА Новости, у спортсменки случился рецидив стрессового перелома. По этой причине она всё ещё продолжает восстановление и на данный момент не проводит ледовых тренировок. 

По информации источника, есть вероятность, что спортсменка сможет принять участие в мартовских турнирах.

Напомним, что фигуристка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и Красноярске из-за травмы. Вместо Акатьевой в Красноярске соревновалась Мария Агаева.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от командного чемпионата России по прыжкам — 2024.

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