РИА Новости: Акатьева продолжает восстановление после стрессового перелома стопы

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева восстанавливается после травмы.

Как сообщает источник РИА Новости, у спортсменки случился рецидив стрессового перелома. По этой причине она всё ещё продолжает восстановление и на данный момент не проводит ледовых тренировок.

По информации источника, есть вероятность, что спортсменка сможет принять участие в мартовских турнирах.

Напомним, что фигуристка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и Красноярске из-за травмы. Вместо Акатьевой в Красноярске соревновалась Мария Агаева.

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