Суд удовлетворил иск врача Шветского к немецкому журналисту Зеппельту
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
«С учётом доказательств суд полностью удовлетворил мои требования и обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него в пользу меня 1 рубль», — сказал Шветский.
Врач принял решение подать иск к Зеппельту 26 июля.
Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.
Ранее Тарасова высказалась об иске Шветского к Зеппельту.