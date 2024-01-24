Суд удовлетворил иск врача Шветского к немецкому журналисту Зеппельту

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск врача Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С учётом доказательств суд полностью удовлетворил мои требования и обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него в пользу меня 1 рубль», — сказал Шветский.

Врач принял решение подать иск к Зеппельту 26 июля.

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

Ранее Тарасова высказалась об иске Шветского к Зеппельту.