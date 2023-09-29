Тарасова назвала правильным решение врача Шветского подать иск к Зеппельту

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об иске врача Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести и достоинства.

«Правильно делает, что судится, я на его стороне и буду его защищать. Он хороший специалист, мы плохих не держим», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Шветский принял решение подать иск к Зеппельту 26 июля.

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

Ранее Шветский заявил, что снизил исковую сумму к Зеппельту с 10 млн рублей до одного рубля.