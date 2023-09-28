Шветский заявил, что снизил исковую сумму к Зеппельту с 10 млн рублей до 1 рубля
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«Первоначальная исковая сумма в 10 млн рублей была снижена до рубля. Хотим показать, что для нас в этом деле важна истина», — приводит слова Шветского ТАСС.
Шветский принял решение подать иск к Зеппельту 26 июля.
Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.
Ранее Шветский заявил, что чувствует «социальную ответственность» в деле Валиевой.