Шветский заявил, что снизил исковую сумму к Зеппельту с 10 млн рублей до 1 рубля

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский заявил, что снизил исковую сумму к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести и достоинства.

«Первоначальная исковая сумма в 10 млн рублей была снижена до рубля. Хотим показать, что для нас в этом деле важна истина», — приводит слова Шветского ТАСС.

Шветский принял решение подать иск к Зеппельту 26 июля.

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

Ранее Шветский заявил, что чувствует «социальную ответственность» в деле Валиевой.