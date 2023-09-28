Узнать больше

Шветский заявил, что снизил исковую сумму к Зеппельту с 10 млн рублей до 1 рубля

Короткая ссылка
Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский заявил, что снизил исковую сумму к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести и достоинства.
Шветский заявил, что снизил исковую сумму к Зеппельту с 10 млн рублей до 1 рубля
  • AFP
  • © Jens Wolf / dpa

«Первоначальная исковая сумма в 10 млн рублей была снижена до рубля. Хотим показать, что для нас в этом деле важна истина», — приводит слова Шветского ТАСС.

Шветский принял решение подать иск к Зеппельту 26 июля.

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

Ранее Шветский заявил, что чувствует «социальную ответственность» в деле Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить