«Чуть не расплакался, узнав о решении»: с экс-чемпиона мира по пятиборью Фролова сняли подозрения по делу о допинге

Международный союз современного пятиборья закрыл дело о возможном нарушении антидопинговых правил трёхкратным чемпионом мира Ильёй Фроловым. Обвинения в его адрес были выдвинуты на основании доклада Ричарда Макларена. Дисциплинарная панель UIPM сняла с россиянина временное отстранение, а его результаты не будут аннулированы. По признанию атлета, он едва не расплакался, узнав о положительном решении.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) полностью оправдал трёхкратного чемпиона мира Илью Фролова в деле о возможном нарушении антидопинговых правил. С него снято временное отстранение, никакие результаты спортсмена не будут аннулированы. Обвинения в адрес россиянина строились на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которую всё ещё продолжают изучать представители WADA. По словам атлета, суть их заключалась в том, что одна из его допинг-проб была «потеряна».

«Я больше 20 лет нахожусь в составе сборной России и как минимум с 2006 года вхожу в пул тестирования. Всегда заполнял все данные в системе ADAMS — в самые активные годы, бывало, сдавал по 20 тестов за год. И все они были кристально чистыми. А тут оказалось, что потерялась какая-то моя проба чуть ли не десятилетней давности. Но разве я имею к этому отношение? Я свою задачу как спортсмен полностью выполнил — анализ сдал, передал шаперону, расписался во всех необходимых документах. Свои экземпляры бумаг храню, как и положено, десять лет. Где моя вина? Загадка», — рассказал Фролов в беседе с RT.

Интересно, что накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро UIPM отстранил Фролова и ещё одного россиянина, Максима Кустова, от соревнований в связи с тем, что их фамилии фигурировали в печально известном докладе Ричарда Макларена. Абсурд ситуации заключался в том, что Илья на те Игры ехать вовсе не должен был — не прошёл отбор. Но на тот момент, вероятно, международной федерации больше предъявить ему было нечего, поэтому россиянин спокойно продолжил выступать на других соревнованиях — вплоть до 2021 года, когда в его адрес прозвучали конкретные обвинения.

«Мне говорили, что за это нарушение светит от четырёх лет и выше, если не бороться. Но я опытный, именитый спортсмен и решил отстаивать своё имя до конца. Нашёл адвоката, который привлёк к процессу независимых экспертов из Нидерландов, и мы доказали свою правоту. Это, кстати, весьма редкий случай по таким делам (основанным на базе данных московской лаборатории. — RT). Как сказал мой адвокат Сергей Лисин, это всего второй случай, когда решение вынесли в пользу спортсмена», — поделился Илья.

В решении UIPM отдельно оговорено, что союз не должен возмещать любые расходы, связанные с настоящим разбирательством, однако спортсмен рассматривает возможность обращения за моральной компенсацией.

«Сначала обсудим это с адвокатом, потому что я не силён в юридической стороне вопроса. Если есть возможность что-то компенсировать, то я, безусловно, готов обратиться с иском. Всё-таки услуги специалистов в этом деле стоили недёшево», — подчеркнул пятиборец.

Фролов признался, что пока не до конца осознал произошедшее, а также не успел принять какое-то решение по поводу продолжения карьеры. Одним из препятствий могут послужить проблемы с коленом.

«Только сегодня днём получил письмо из UIPM и чуть не расплакался, когда увидел, что дело решилось в мою пользу. Всё это время, пока шло разбирательство, я очень переживал. Было обидно, что меня обвинили без оснований: я ведь знал, что ни в чём не виновен. По поводу дальнейших выступлений в качестве спортсмена сложно сказать, потому что как раз в 2021 году я сделал операцию на колене и до сих пор ещё не восстановился. Но в любом случае хочется оставаться в спорте, делиться знаниями с подрастающим поколением: всё-таки у меня за плечами большой опыт», — подчеркнул пятикратный чемпион Европы.

Между тем депутаты Государственной думы предложили Фролову потребовать компенсацию у UIPM за ложные обвинения. По мнению Дмитрия Свищёва, ошибка обвиняющей стороны слишком дорого стоила российскому спортсмену.

«Какой смысл ждать чего-то и молчать? Даже обычных извинений от Международного союза современного пятиборья будет недостаточно», — заявил Свищёв RT.

А Светлана Журова, в свою очередь, предположила, что разбирательство по делу атлета было намеренно затянуто.

«Делается это в угоду определённых политических моментов, и что-то предъявить тут крайне сложно. Однако у нас достаточное количество подобных историй, которые разрешились в пользу наших спортсменов, но я не помню, чтобы кто-то извинялся за свои ошибки», — сказала олимпийская чемпионка RT.