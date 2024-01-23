CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушения антидопинговых правил трёх штангистов из России.

По информации ТАСС, от выступлений отстранены Михаил Гобеев, Армен Алекян и Дмитрий Чалый за нарушения в 2012 году. Каждый из них получил дисквалификацию сроком на четыре года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.