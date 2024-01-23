CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов
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По информации ТАСС, от выступлений отстранены Михаил Гобеев, Армен Алекян и Дмитрий Чалый за нарушения в 2012 году. Каждый из них получил дисквалификацию сроком на четыре года.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.