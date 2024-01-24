Пятиборец Фролов: чуть не расплакался, когда увидел, что дело о допинге решилось в мою пользу

Чемпион мира по современному пятиборью россиянин Илья Фролов прокомментировал решение о снятии с него всех обвинений в нарушении антидопинговых правил.

«Сегодня днём получил письмо из UIPM и чуть не расплакался, когда увидел, что дело решилось в мою пользу. Всё это время — с 2021 года, пока шло разбирательство, — я очень переживал. Было обидно, что меня обвинили без оснований: я ведь знал, что ни в чём не виновен», — сказал Фролов.

Он отметил, что всегда заполнял все данные в системе ADAMS — в самые активные годы, бывало, сдавал по 20 тестов за год. И все они были кристально чистыми.

«Мне говорили, что за это нарушение светит от четырёх лет и выше, если не бороться. Но я опытный, именитый спортсмен и решил отстаивать своё имя до конца. Нашёл адвоката, который привлёк к процессу независимых экспертов из Нидерландов, и мы доказали свою правоту. Это, кстати, весьма редкий случай по таким делам (основанным на базе данных московской лаборатории (LIMS). — RT). Как сказал мой адвокат Сергей Лисин, это всего второй случай, когда решение вынесли в пользу спортсмена.

Сейчас ещё не до конца осознал, что произошло, и не осмыслил дальнейшие планы. По поводу выступлений в качестве спортсмена сложно сказать, потому что как раз в 2021 году я сделал операцию на колене и до сих пор ещё не восстановился до конца. Но в любом случае хочется оставаться в спорте, делиться знаниями с подрастающим поколением: всё-таки у меня за плечами большой опыт».

Напомним, что пятикратный чемпион Европы был отстранён в 2016 году на основании доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Ранее CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов.