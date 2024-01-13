Норвежец Кристиансен принимал лекарство из допинг-листа во время болезни перед стартом КМ
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«Я принимал что-то под названием «преднизолон». Он находится в допинг-листе во время соревнований», — приводит слова Кристиансена NRK.
Отметим, что препарат запрещён для приёма во время стартов. Его можно использовать вне соревнований, но только в том случае, если он выведется из организма до начала турнира.
Кристиансен отметил, что из-за этого он пропускал соревнования в начале ноября.
Ранее норвежца Легрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира из-за выстрела в отеле.