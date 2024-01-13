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Норвежец Кристиансен принимал лекарство из допинг-листа во время болезни перед стартом КМ

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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен заявил, что употреблял лекарство из допинг-листа во время болезни перед стартом Кубка мира.
Норвежец Кристиансен принимал лекарство из допинг-листа во время болезни перед стартом КМ
  • globallookpress.com
  • © Jürgen Fromme/firo Sportphoto

«Я принимал что-то под названием «преднизолон». Он находится в допинг-листе во время соревнований», — приводит слова Кристиансена NRK.

Отметим, что препарат запрещён для приёма во время стартов. Его можно использовать вне соревнований, но только в том случае, если он выведется из организма до начала турнира.

Кристиансен отметил, что из-за этого он пропускал соревнования в начале ноября.

Ранее норвежца Легрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира из-за выстрела в отеле.

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