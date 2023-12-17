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Норвежца Лагрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира из-за выстрела в отеле

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Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд сделал непроизвольный выстрел в отеле, из-за чего был отстранён от масс-старта на Кубке мира в Ленцерхайде.

«Сейчас мне очень тяжело. Это ужасно. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни, поэтому ко всем нарушениям правил безопасности нужно относиться как можно строже», — цитирует биатлониста NRK.

По его словам, он проводил холостой тренаж и ему не пришло в голову, что обойма заряжена. Спортсмен прицелился в пуф, который стоял у стены, и в нём появилась дырка от выстрела.

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил норвежцу бежать гонку из-за нарушения правил безопасности.

Ранее сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

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