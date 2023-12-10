Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на Кубке мира в Хохфильцене
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В составе команды выступали Юни Арнеклейв, Марит Скуган, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд. Их результат — 1:07.39,0. Они использовали шесть допольнительных патронов.
На второй позиции финишировали шведки: Анна Магнуссон, Мона Брурссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг. Третьи — Жилонн Гигонна, Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон из Франции.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене.