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Чемпион мира по пятиборью Фролов оправдан по делу об употреблении допинга

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Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение снять обвинения в употреблении допинга с чемпиона мира Ильи Фролова.
Чемпион мира по пятиборью Фролов оправдан по делу об употреблении допинга
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

24 января UIPM принял решение снять обвинения, выдвинутые против Фролова, а его временное отстранение было отменено.

При этом любые расходы, связанные с разбирательством, возмещены не будут.

Напомним, что пятикратный чемпион Европы был отстранён в 2016 году на основании доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Ранее CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов.

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