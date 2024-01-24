Чемпион мира по пятиборью Фролов оправдан по делу об употреблении допинга
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
24 января UIPM принял решение снять обвинения, выдвинутые против Фролова, а его временное отстранение было отменено.
При этом любые расходы, связанные с разбирательством, возмещены не будут.
Напомним, что пятикратный чемпион Европы был отстранён в 2016 году на основании доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
Ранее CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов.