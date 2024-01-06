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Три легкоатлета стали тренерами сборной России после допинговых дисквалификаций

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Бывшие легкоатлеты Елена Лашманова, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, отбывавшие дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил, стали тренерами сборной России.

Экс-спортсмены вошли в состав национальной команды на 2024 год как тренеры группы выносливости, сообщает ТАСС.

Лашманова отбывала отстранение до марта 2023 года, её результаты были аннулированы с февраля 2012 по январь 2014 года. За указанный период спортсменка выиграла золото Олимпиады-2012 и стала чемпионкой мира в спортивной ходьбе.

Каниськина была лишена золота чемпионатов мира 2009 и 2011 годов и серебряной медали ОИ-2012. Кирдяпкин был лишён золота ОИ-2012 и ЧМ-2009.

Ранее стало известно, что полиция прослушивала звонки бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, обсуждавшего тему российского допинга.

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