«Всё началось в 1996 году»: известный немецкий велогонщик Ульрих признался в употреблении допинга

Легендарный велогонщик Ян Ульрих признался, что на протяжении карьеры регулярно употреблял допинг. Победитель престижных многодневок «Тур де Франс» и «Вуэльта», как и Лэнс Армстронг, сотрудничал с доктором Эуфемиано Фуэнтесом, однако ранее категорически отрицал нарушения правил WADA. По словам 49-летнего немца, он не хотел выглядеть предателем и погубить других причастных к делу спортсменов, но сейчас решился рассказать правду.

Известный немецкий велогонщик Ян Ульрих признался в употреблении допинга. По словам бывшего спортсмена, завершившего карьеру 16 лет назад, впервые на жульничество он пошёл спустя год после начала профессиональной карьеры.

«Для меня всё началось в 1996 году. Когда я с этим столкнулся, уже существовали вещества, которые было невозможно проконтролировать. В велоспорте это происходило уже пару лет», — заявил олимпийский чемпион Сиднея несколько дней назад во время презентации документального сериала о его жизни и карьере.

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Он также признал, что был участником программы печально известного доктора Эуфемиано Фуэнтеса по переливанию крови и регулярно принимал запрещённые препараты. При этом бывший гонщик заверил, что в те годы к аналогичным методам прибегали многие из его коллег.

«Не пользоваться поддержкой — это всё равно что пойти на перестрелку с одним ножом, так многие тогда считали», — отметил Ян.

Он уверен, что не нанёс своими действиями никакого ущерба соперникам, так как все находились в равных условиях.

«В своём сердце я считаю себя победителем «Тур де Франс». Я лично уверен, что заслужил это звание», — подчеркнул триумфатор знаменитой веломногодневки 1997 года.

Ульрих долгое время считался одним из самых талантливых атлетов того периода в истории велогонок, который впоследствии получит название «чёрный». Говорили, что у него уникальные природные данные, а для достижения высоких результатов Яну не приходилось умирать на тренировках. Первый успех на «Большой петле» принёс ему огромную славу. С тех самых пор Ян стал одним из главных соперников легендарного Лэнса Армстронга и одновременно одним из его лучших друзей.

Показателен случай во время тура 2003 года, когда в решающей гонке приятели вели борьбу за победу в общем зачёте. Ульрих выигрывал, и в одном из моментов Армстронг упал на трассу. У немца был шикарный шанс оторваться от преследователя и взять трофей, однако он остановился и дождался, пока Лэнс поднимется. Этот джентльменский поступок в итоге стоил спортсмену победы, но лишь укрепил дружеские отношения с коллегой.

Казалось, карьера Ульриха идёт в гору, однако в 2006 году грянул крупнейший скандал в истории велоспорта. Испанская полиция провела операцию «Пуэрто» и раскрыла «дело Фуэнтеса», касавшееся широкой системы применения допинга в спорте. В попавшем в руки СМИ списке клиентов врача значились 58 гонщиков, в том числе элитных. Среди них был и немецкий спортсмен.

В процессе расследования было доказано, что его кровь хранилась в лаборатории Фуэнтеса в числе множества других, однако спортсмен категорически отрицал свою причастность к нарушениям антидопинговых правил. Тем не менее в 2007 году он объявил о завершении карьеры, а в 2012-м Спортивный арбитражный суд признал его виновным и аннулировал все результаты начиная с 2005 года. При этом основные титулы — победу в «Тур де Франс», золото Олимпиады-2000 и трёх чемпионатов мира — он сохранил. Меньше повезло Армстронгу, которого пожизненно дисквалифицировали и лишили всех наград, завоёванных им с 1998 года. Интересно, что трофеи «Тур де Франс» американца не перешли к Ульриху — они и по сей день не принадлежат никому.

По признанию немца, он много лет носил в себе тайну о применении допинга, потому что не хотел подводить других участников схемы Фуэнтеса.

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«В 2006 году я не мог об этом говорить, потому что не хотел быть предателем. Адвокаты мне сказали: или ты выходишь и всё разрушаешь, или же ты ничего не говоришь. Я последовал второй рекомендации. Ведь если бы я тогда всё разрушил, то утащил бы за собой в пропасть многих людей», — признался бывший спортсмен, добавив, что теперь чувствует облегчение.

Возможно, именно с этим психологическим грузом связан тот крайне непростой период, который пришлось пережить Ульриху после окончания карьеры. В 2010 году гонщику поставили диагноз «эмоциональное выгорание», но справиться с недугом он, по всей видимости, так и не сумел. К алкоголю и наркотикам Ян прибегал ещё во время активных выступлений, а оказавшись выбитым из седла, ещё чаще стал применять этот способ борьбы со стрессом.

В результате такой разгульной жизни в 2014 году он, сильно перебрав спиртного, устроил автомобильную аварию с участием 14 машин, в которой лишь чудом никто не пострадал. Наказанием стали 18 месяцев тюремного заключения условно. Спустя ещё несколько лет от бывшего спортсмена ушла жена, забрав четверых детей, что окончательно его подкосило. В тот период, по его собственному признанию, он пил виски, как воду, и употреблял кокаин.

Всё это привело к тому, что Ульрих окончательно утратил контроль над собой. Летом 2018 года он ворвался в дом своего соседа, режиссёра Тиля Швайгера, и попытался напасть на его гостей с метлой. Утихомирить разбушевавшегося спортсмена удалось лишь наряду полиции, которому пришлось увезти его в участок. Но не прошло и недели, как Ян напал на проститутку в одной из гостиниц Франкфурта. Его арестовали и затем отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Там его навещал Армстронг, с которым они по-прежнему сохраняли близкие отношения.

Впоследствии у бывшего гонщика было ещё несколько срывов, которые потребовали госпитализации, но в последние несколько лет он ведёт абсолютно трезвый образ жизни и даже надеется вернуться в велоспорт в том или ином качестве.

«Если бы у меня была возможность, я бы воспользовался шансом, ведь в этой сфере я мастер. Я просто люблю этот спорт, и он будет сопровождать меня всю мою жизнь», — говорит он.