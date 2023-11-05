Призёр Олимпийских игр в беге с барьерами Леви сдал положительный допинг-тест
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«В начале прошлого месяца я прошел тестирование. Я ждал отрицательный результат, как и во всех остальных моих тестах. Я был просто ошеломлен, когда получил информацию о положительном допинг-тесте», — написал Леви в социальных сетях.
Спортсмен также подчеркнул, что на данный момент ожидает вскрытие пробы B. По его словам, он намерен отстаивать свою честь.
На Олимпиаде-2022 Леви завоевал бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами.
Ранее сообщалось, что немецкого велогонщика могут дисквалифицировать за допинг.