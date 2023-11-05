Призёр Олимпийских игр в беге с барьерами Леви сдал положительный допинг-тест

Бронзовый призёр Олимпийских игр Рональд Леви рассказал, что получил от Антидопинговой комиссии Ямайки уведомление о сдаче положительного допинг-теста.

«В начале прошлого месяца я прошел тестирование. Я ждал отрицательный результат, как и во всех остальных моих тестах. Я был просто ошеломлен, когда получил информацию о положительном допинг-тесте», — написал Леви в социальных сетях.

Спортсмен также подчеркнул, что на данный момент ожидает вскрытие пробы B. По его словам, он намерен отстаивать свою честь.

На Олимпиаде-2022 Леви завоевал бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами.

Ранее сообщалось, что немецкого велогонщика могут дисквалифицировать за допинг.