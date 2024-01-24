Доставка суши на корт, спасение кузнечика, приёмы кунг-фу и шутки звёзд: что обсуждают в разгар Australian Open

Андрей Рублёв прервал матч с Себастьяном Кордой ради спасения кузнечика, а Арина Соболенко продемонстрировала, как сбивает ногой предметы с головы тренера. Новак Джокович посоветовал Нику Кирьосу повисеть вниз головой на дереве, чтобы выиграть турнир Большого шлема, а Даниил Медведев рассказал, почему так далеко отходит от задней линии во время приёма. Александр Зверев забыл про день рождения отца, а Слоан Стивенс заказала суши на корт. Что обсуждают в разгар Australian Open — в материале RT.

Рублёв — спаситель насекомых

В начале турнира на корты Мельбурна приезжал частный зоопарк, и теннисисты могли познакомиться с местными животными: от кенгуру до ящерицы. Андрей Рублёв провёл с представителями фауны Австралии больше всего времени. И даже не побоялся сфотографироваться со змеёй.

Кто бы мог подумать, что совсем скоро — во время матча третьего круга с Себастьяном Кордой — ему придётся столкнуться с насекомым. А дело в том, что в один прекрасный момент на половину россиянина выпрыгнул кузнечик. Встречу, разумеется, прервали. И пятая ракетка мира самостоятельно очень бережно пытался поймать насекомое. Когда его попытки действия не возымели, на помощь пришли бол-бои, которые унесли незваного гостях подальше от корта.

Не обошёлся без забавного момента с участием Андрея и поединок следующего раунда. После того как в пятом сете противостояния с Алексом де Минором Рублёв совершил два брейка и повёл 3:0, он позабавил болельщиков смешной гримасой: высунул язык и начал им трясти.

После игры его коллега австралиец Ник Кирьос, который работает комментатором, попросил повторить движение, чтобы выяснить, какой вариант лучше: его из матча на Аustralian Open с Даниилом Медведевым или всё-таки свежий.

Как оказалось, Рублёв не пытался спародировать Кирьоса, а в тот момент вспомнил эпизод из фильма «Очень страшное кино».

Маррей заступился за Андрееву

Сразу после камбэка Мирры Андреевой в матче с Диан Парри за российскую теннисистку заступился Энди Маррей. Британец остался недоволен словами комментаторов противостояния, по мнению которых девушка слишком строга к себе и это мешает ей побеждать.

В начале третьей партии ещё можно было такое предполагать, но потом Андреева переломила ход встречи. И двукратный олимпийский чемпион отреагировал на это в социальных сетях: «Мирра уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры. Она слишком строга к себе, когда проигрывает».

Через полчаса Андреева побеждает 7:6. Комментатор: «Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в её психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет? Победительница», — написал Маррей.

К моменту разговора с журналистами Андреева про эту реакцию уже знала и пообещала распечатать сообщение, вставить в рамку и повесить на стену, чтобы видеть каждый день.

«Честно говоря, я не думала, что он посмотрит матч, а потом ещё и напишет твит, что-то прокомментирует», — призналась спортсменка.

Сражение Радукану с ветром

Эмма Радукану не смогла преодолеть второй круг турнира Большого шлема, уступив в трёх сетах китаянке Ван Яфань. Одной из причин неудачи англичанки стал сильный ветер, мешавший в этот день теннисистам на корте.

Во время одного из розыгрышей, впрочем, он ей помог: мяч после отскока на чужой половине просто сдуло через сетку. Однако в итоге всё закончилось поражением.

Вдобавок ко всему Радукану оказалась второй спортсменкой на мейджоре, которую стошнило после матча.

«Сейчас мне чуть лучше, было немного времени восстановиться. Я подавала в третьем сете и при счёте 30:0 мне стало очень плохо, появились слабость и тошнота. Думаю, на протяжении всего третьего сета было видно, как я боролась с этим. У меня ничего не болело. Во время матча подступала рвота, а после уже просто стошнило. Сейчас все в порядке. Но отстойно, что всё так совпало по времени», — призналась теннисистка на пресс-конференции.

Перекус на корте

Слоан Стивенс в матче третьего круга с Анной Калинской удивила всех тем, что заказала себе еду на корт прямо во время матча. При счёте 0:5 во втором сете она явно понимала: придётся играть решающую партию и перед ней стоит подкрепиться.

Сначала девушке принесли просто две коробочки с роллами, потом ещё и напитки. Причём судье даже пришлось торопить американку. Когда обратный отсчёт паузы дошёл до нуля, она ещё продолжала приём пищи и получила предупреждение.

«Людям вы не говорите, чтобы они побыстрее садились на места, а меня сейчас торопите?» — возмутилась спортсменка.

После этого Стивенс доела ещё один кусочек ролла и только затем пошла подавать. Правда, перекус переломить ход встречи не помог. Слоун проиграла и второй, и третий сет.

Суперподача юниора

Не обошлось на турнире и без рекордов. Самая быстрая подача текущего мейджора пока на счету поляка Томаша Беркеты. Во втором раунде юниорского турнира он запустил мяч со скоростью 233 км/ч. Правда, соперник его принял и даже выиграл розыгрыш.

На взрослом турнире самой мощной была в этом году подача Бена Шелтона — 231 км/ч, а рекорд ATP принадлежит австралийцу Сэму Гроту — 263 км/ч на «Челленджере» в Пусане.

Стендапы Медведева

Даниил Медведев не прочь после матчей рассказать весёлые истории из своей жизни.

Также по теме Старые знакомые: Медведев в седьмой раз победил Оже-Альяссима, Калинская обыграла Стивенс на Australian Open Даниил Медведев без особых проблем пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин выглядел заметно...

Так, при общении с Джимом Курье россиянин признался: ночью за годовалой дочкой следит жена, поскольку он так крепко спит, что не слышит плача младенца. И поделился историей о том, как однажды потерял ребёнка.

«Перед отъездом сюда мы очень рано встали... Мы с женой вернулись часов в шесть, и жена сказала, что хочет спать и пойдёт в другую комнату. А меня отправила к дочке. Первые полчаса я был настороже — вроде спал, а вроде и нет. Потом проснулся — на часах девять утра. Дочки нет. Жена сказала, что в какой-то момент пришла, а Алиса стоит в кроватке. И такая: «А-а-а». Так что по ночам у нас только жена ею занимается», — рассмеялся Медведев.

Также Даниил доходчиво объяснил зрителям, почему далеко стоит от линии во время приёма подачи.

«Пришёл в тур, а тут Жо-Вильфрид Тсонга, который подаёт 220 км/ч. Я ему легко проиграл, без брейк-пойнтов. И подумал: надо что-то делать. В следующем матче против соперника с мощной подачей отошёл подальше. А потом играл с кем-то с ещё более мощной подачей и отошёл ещё дальше. Понял: так можно играть против всех, поскольку тогда для меня это как будто и не приём, а обычный удар с вращением. Для моего приёма так лучше всего. И я начал играть лучше. Ещё хорошо, потому что очень сложно пробить в аут. Можно бить очень сильно — и ты удивишься, как мяч прилетает в корт», — подчеркнул россиянин.

Отношения с родственниками

После матчей во время интервью теннисистов часто спрашивают про родителей. Так, Коко Гауфф призналась, что ей проще играть, если отца нет в ложе с командой.

«Папа здесь. Но не знаю, где именно. Моя мама гораздо лучше справляется с нервами, а отец иногда говорит такое, что я даже вслух здесь сейчас произнести не могу. А я это слышу и дико злюсь. Так что мы договорились: он может всё это говорить, но только откуда-нибудь из другого места. Так что если вы, ребята, его видите сейчас — передайте привет. Увидимся после матча с ним. Я совсем не суеверная, а вот он — очень-очень суеверный. Так что, думаю, Уимблдон был последним турниром с папой в моем боксе. Думаю, он никогда больше не придёт», — с улыбкой заявила спорстменка.

Курьёзный случай после матча произошёл с Александром Зверевым. Немец из-за напряжения в игре с Кэмероном Норри забыл про день рождения отца. Он сильно засмущался, но нашёл способ выйти из неприятной ситуации, заставив зрителей вместе с ним спеть поздравительную песню.

А для российских болельщиков наверняка стало сюрпризом, что брат Анны Калинской играет в РПЛ за «Пари НН».

Николай — старший в семье, он всегда очень тепло поддерживает сестру в социальных сетях. На фотографиях они появляются вместе с 2016 года.

«Глядя на матчи Анны сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать. Сестра живёт своей мечтой и стремится выиграть Australian Open», — приводит слова Калинского Metaratings.

Сюрприз во время интервью

На Australian Open неожиданности происходят не только на корте, но и за его пределами. Так, во время общения китаянки Циньвэнь Чжэн с журналистами прямо в кадр ворвалась победительница двух турниров Большого шлема Ли На.

«Это был такой сюрприз! Она подбежала ко мне и поздравила!» — со смехом рассказывала 21-летняя Чжэн.

По признанию теннисистки, она до сих пор помнит победу Ли На на Australian Open в 2014 году.

«Я сидела перед телевизором, смотрела от начала до конца. Пересматривала больше десяти раз, так что воспоминаний много. Она невероятная. Первая девушка из Азии, которая выиграла Большой шлем. Как такое можно забыть?» — рассказала Циньвэнь.

Надо отметить, что китаянка идёт по стопам знаменитой соотечественницы. Она добралась до четвертьфинала первого мейджора сезона.

Кунг-фу от Соболенко

Белоруска Арина Соболенко в Мельбурне защищает прошлогодний титул и пока что делает это играючи. На корте она спокойно справляется с соперницами, а за его пределами развлекается с тренерским штабом.

Перед матчем с Амандой Анисимовой теннисистка поставила на голову тренера по физподготовке Джейсона Стейси какое-то пёрышко на подставке — и сбила ногой.

Также по теме Дерево для медитации, выездной зоопарк и бар у корта: что обсуждают на старте Australian Open Новак Джокович рассказал о дереве в ботаническом саду Мельбурна, где он медитирует уже 15 лет, а Андрей Рублёв и Мирра Андреева...

«Мы просто немного сумасшедшая своеобразная команда. Всё время какую-то ерунду творим. Это был как воланчик, им можно играть, на реакцию упражнения делать. Какой-то фигнёй страдали, и я такая: «Джейсон, смотри, как я умею», — пояснила Соболенко в интервью Sports.ru.

Голове Стейси на этом турнире вообще достаётся. Как оказалось после встречи с Анисимовой, перед каждым матчем на этом Australian Open Арина оставляет у него на лысине автограф.

«Я сделала это перед стартовой встречей и после победы сказала Джейсону — теперь это часть программы. Он не очень доволен, но всё понимает. Небольшое суеверие? Наверное, да», — добавила белоруска.

Фокус Соболенко попробовал повторить Новак Джокович. Но сербу явно надо ещё потренироваться.

Советы от Джоковича

Куда лучше у Новака получается давать советы по поводу того, как выиграть турнир Большого шлема. Одним из них он поделился с Ником Кирьосом. Австралиец попросил показать ему в Мельбурне дерево, у которого медитирует серб.

«Мне нужно выздороветь. Мне надоело, что ты побеждаешь на этом корте», — пошутил Кирьос.

Джокович не растерялся и раскрыл секрет своего успеха в Австралии.

«Я покажу тебе дерево, но ты не можешь никому рассказывать, где оно. Тебе нужно разуться, подняться на самую высокую точку и провисеть вниз головой на одной из самых высоких ветвей 33 минуты и 3 секунды. Тогда ты выиграешь Большой шлем», — заявил серб.

Влюблённые парочки

Ни для кого из любителей тенниса уже давно не секрет, что Стефанос Циципас и Паола Бадоса в отношениях. На последнем выставочном турнире в Саудовской Аравии, в котором они участвовали вместе, девушка даже случайно оговорилась, намекнув на брак.

На Australian Open влюблённые также не скрывали свои чувства. После победы грека над Джорданом Томпсоном они вместе отправились в тренажёрный зал. Там спортсмены обнимались друг с другом на глазах у публики, сделали селфи с отцом Стефаноса, а затем вместе провели растяжку. По окончании восстановительных мероприятий пара, обнявшись, отправилась на пресс-конференцию.

Впрочем, куда больше внимания в Мельбурне было приковано к другим влюблённым. Девушка Тейлора Фритца — Морган Риддл — заявила, что съест банку веджимайта (густая паста для бутербродов тёмно-коричневого цвета на основе дрожжевого экстракта — RT), если её вторая половинка победит Циципаса.

После матча американцу сразу отдали австралийский продукт. Риддл, и правда, постаралась выполнить обещание. Причём, в присутствии Тейлора и в прямом эфире в социальных сетях. Но смогла проглотить только одну чайную ложку.