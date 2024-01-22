Футболист «Пари НН» Калинский заявил, что сестра Анна хочет выиграть Australian Open

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский прокомментировал победу своей сестры, российской теннисистки Анны Калинской, над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Глядя на матчи Анны сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать», — приводит слова Калинского Metaratings.

Полузащитник признался, что гордится своей сестрой.

«Сестра живёт своей мечтой и стремится выиграть Australian Open», — сказал он.

В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей встречи между китаянкой Чжан Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.

Australian Open проходит с 14 по 28 января.

Ранее Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open.