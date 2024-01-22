Футболист «Пари НН» Калинский заявил, что сестра Анна хочет выиграть Australian Open
- AFP
- © Anthony WALLACE
«Глядя на матчи Анны сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать», — приводит слова Калинского Metaratings.
Полузащитник признался, что гордится своей сестрой.
«Сестра живёт своей мечтой и стремится выиграть Australian Open», — сказал он.
В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей встречи между китаянкой Чжан Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.
Australian Open проходит с 14 по 28 января.
Ранее Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open.