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Футболист «Пари НН» Калинский заявил, что сестра Анна хочет выиграть Australian Open

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Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский прокомментировал победу своей сестры, российской теннисистки Анны Калинской, над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Футболист «Пари НН» Калинский заявил, что сестра Анна хочет выиграть Australian Open
  • AFP
  • © Anthony WALLACE

«Глядя на матчи Анны сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать», — приводит слова Калинского Metaratings.

Полузащитник признался, что гордится своей сестрой.

«Сестра живёт своей мечтой и стремится выиграть Australian Open», — сказал он.

В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей встречи между китаянкой Чжан Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.

Australian Open проходит с 14 по 28 января.

Ранее Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open.

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