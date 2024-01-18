«Сделал ошибку и подвёл клуб»: баскетболист Курбанов дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина

Никита Курбанов дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина. По информации РУСАДА, он был полностью открыт к сотрудничеству и сумел доказать: приём запрещённого вещества состоялся во внесоревновательный период. Президент ЦСКА Андрей Ватутин, цвета которого баскетболист защищал большую часть карьеры, посетовал, что форвард совершил большую ошибку, и пообещал принять решение о его будущем до конца месяца. Сам спортсмен назвал своё поведение недостойным и изъявил желание как можно быстрее вернуться на паркет.

Новость о том, что в организме Никиты Курбанова обнаружили наркотическое вещество, шокировала болельщиков. Экс-капитан ЦСКА всегда считался примером для подражания, профессионалом до мозга костей и никогда не попадал в скандалы. Однако РУСАДА известила об употреблении баскетболистом кокаина и о его трёхмесячной дисквалификации.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Курбанова Никиту (вид спорта — баскетбол) на 3 месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023-го», — говорится на сайте организации.

Таким образом, форвард может вернуться на паркет уже 20 января, так как пропустил почти весь указанный срок. В РУСАДА также отметили, что он сумел доказать принятие препарата во внесоревновательный период и что это не было связано со спортивной деятельностью.

«Поскольку атлет представил подробные объяснения и доказательства, был полностью открыт к сотрудничеству, принято решение о его дисквалификации на 3 месяца с зачётом отбытого срока временного отстранения», — подытожили в агентстве.

Ещё в октябре Курбанов неожиданно приостановил карьеру по личным мотивам. Сам игрок и клуб тогда отказались называть причины произошедшего.

Атлет выступил со словами извинений через официальный сайт ЦСКА. Он поблагодарил всех за поддержку, счёл своё поведение недостойным и принял ответственность за собственные действия.

«Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков. Всегда считал огромной честью выступать за ЦСКА и особенно — быть капитаном команды. В любой ситуации выкладывался на 100% ради командного результата и на радость всей армии поклонников клуба. Самое важное для меня сейчас — вернуться к игре и любимой профессии. Приложу все усилия, чтобы как можно быстрее снова оказаться на паркете», — заявил нападающий.

Агент атлета Сергей Тараканов признался, что не говорил с ним об отстранении, но выразил уверенность, что речь идёт о «разовом эксперименте».

«Это проблема и беда. <…> Уверен, это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать (это. — RT) несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости», — цитирует Тараканова «Спорт-Экспресс».

Более того, как сказал представитель баскетболиста, тот не собирается вешать кроссовки на гвоздь и планирует продолжать карьеру. По его словам, Курбанов уже активно тренируется и хочет вернуться на площадку в текущем сезоне.

Однако пока непонятно, произойдёт ли это в составе ЦСКА. По мотивам разгоревшегося скандала армейцы выступили с официальным заявлением. Президент коллектива Андрей Ватутин признался, что красно-синие оказали РУСАДА полное содействие в ходе расследования.

«До получения окончательного вердикта мы не имели права комментировать ситуацию и обсуждать возможные действия клуба. Сегодня мы, как и все, увидели официальный документ, и нам необходимо время, чтобы обсудить ситуацию и потом принять взвешенное решение о будущем Никиты Курбанова в ЦСКА», — отметил он.

Руководитель также подчеркнул, что клуб жёстко осуждает подобный поступок, но напомнил о той огромной пользе, которую спортсмен принёс команде за долгие годы выступлений.

«Он сделал ошибку, подвёл клуб, партнёров и болельщиков <…> Товарищи по ЦСКА разных лет, в том числе звёзды Евролиги и сборной России, всегда отмечали его рабочую этику, профессионализм, желание прилагать все силы для победы, умение жертвовать личными амбициями ради успеха коллектива, отличную коммуникабельность. Все до единого тренеры ЦСКА были в восторге от работы с Курбановым. Никита — человек, на которого можно положиться в самые сложные минуты. Это наша легенда. Не сомневаюсь, произошедшее для него окажется дополнительной мотивацией стать лучше и исправить репутацию», — добавил Ватутин.

Вместе с тем он пообещал решить вопрос о будущем нападающего до конца месяца, после консультаций с владельцами и спонсорами.

А известный адвокат Сергей Жорин практически исключил вероятность возбуждения уголовного дела на Курбанова за употребление наркотиков. По его словам, уголовная ответственность за это просто не предусмотрена, только административная — вплоть до ареста. Но даже так баскетболиста едва ли накажут.

«Могут поставить на учёт в наркодиспансер, что не самым лучшим образом влияет на дальнейшую биографию. Кроме того, часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Дальше всё будет зависеть от показаний фигуранта. Если он сам на себя не наговорит и вовремя заключит соглашение с грамотным адвокатом, то самое неприятное, что может случиться с ним, — административная ответственность. Вряд ли это будет арест и постановка на учёт в наркодиспансере», — объяснил Жорин.

Ситуация с Курбановым вызвала серьёзный резонанс ещё и по той причине, что он является легендой отечественного баскетбола и ЦСКА. Форвард никогда не славился высокой результативностью, но выполнял на паркете огромный объём черновой работы, сражался до последнего в каждом эпизоде и грамотно действовал в обороне. Фактически он при всех звёздах был краеугольным камнем армейцев.

В их составе он дебютировал ещё в сезоне-2004/05 и быстро стал одним из лидеров. Вместе с красно-синими нападающий завоевал большое количество трофеев, в том числе трижды — Евролигу. Также он семь раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ и 11 раз завоёвывал золотые медали национального первенства.

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При этом Никита не всю карьеру провёл в ЦСКА. Он защищал цвета «Локомотива-Ростова», УНИКСа, петербургского «Спартака» и «Локомотива-Кубани». С краснодарцами он даже добрался до полуфинала Единой лиги ВТБ.

Принёс пользу универсал и сборной России. Например, в 2005-м он одержал победу на молодёжном Евробаскете. А вместе со взрослой национальной командой принял участие в чемпионате Европы — 2009 и первенстве планеты — 2019. В 2021-м ветеран объявил о завершении международной карьеры.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация не должна поставить крест на выступлениях Курбанова. Так, двукратный призёр ЧМ Виталий Носов напомнил, что баскетболист всегда считался примером.

«Курбанов много сделал для ЦСКА и сборной России. Да и «Локомотиву» он принёс немалую пользу. Он всегда был образцом для подражания. На Никиту смотрели дети. Одним неверным шагом можно сломать себе жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Знаете, любой человек имеет право на ошибку. Да, Никита действительно оступился. Видимо, в определённый момент он зашёл не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — заявил он в комментарии для RT.

А заслуженный тренер России Станислав Ерёмин вовсе назвал Курбанова одним из лучших баскетболистов страны.

«Он всегда вызывал у меня симпатию и как игрок, и своими человеческими качествами. Наверное, где‑то заблудился: порой большие деньги выводят не на ту дорожку. Но, надеюсь, эта ситуация послужит для него уроком. Раз такое произошло, надо делать серьёзные выводы. Я переживаю за Никиту и по‑человечески, и в спортивном плане. Дай бог, чтобы он сделал для себя правильные выводы. Думаю, он ещё способен пару лет поиграть», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Другой же известный наставник Сергей Елевич признался, что данная новость убила его морально. Он выразил надежду, что скандал сделает спортсмена только сильнее и тот продолжит помогать ЦСКА.

«Я давно знаю Никиту, к нему никогда не было вопросов с точки зрения профессионализма и отношения к делу. Очень положительно и с глубочайшим уважением отношусь к Курбанову. Но видите, как жизнь может повернуться. Дай бог, чтобы в скором времени он возобновил карьеру», — подытожил тренер.