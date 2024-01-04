Баскетболист «Барнаула» Петухов упал с моста в Красноярске, ведутся поиски тела

Нападающий «Барнаула» Антон Петухов упал с моста в Красноярске.

«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №10 МУ МВД России «Красноярское» по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», — говорится в сообщении в группе «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на заявление МВД России.

Воспитанник ПБК ЦСКА Антон Петухов, ныне выступающий за «Барнаул», пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря.

Примерно в 03:30 по местному времени спортсмен ушёл из дома и перестал выходить на связь.

Напомним, что Петухов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.

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