Во Франции сгорела арена баскетбольного клуба «Гравлин-Дюнкерк»

Сгорела домашняя арена французского баскетбольного клуба «Гравлин-Дюнкерк».

«Пожарные делают всё возможное, чтобы справиться с этим ужасным пожаром, который уничтожает нашу «Спортику». Спасибо этим героям, мы посылаем им все наши силы», — говорится в соцсетях команды.

Пожар вспыхнул 25 декабря из-за технических неполадок. По информации СМИ, сгорели стадион, баскетбольный зал и кафетерий. В мэрии города сообщили, что пострадавших нет и пожар не представляет опасности для населения.

Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал НБА вернуться к использованию специальной формы в матчах на Рождество.