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Во Франции сгорела арена баскетбольного клуба «Гравлин-Дюнкерк»

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Сгорела домашняя арена французского баскетбольного клуба «Гравлин-Дюнкерк».
Во Франции сгорела арена баскетбольного клуба «Гравлин-Дюнкерк»
  • Gettyimages.ru
  • © robert brown

«Пожарные делают всё возможное, чтобы справиться с этим ужасным пожаром, который уничтожает нашу «Спортику». Спасибо этим героям, мы посылаем им все наши силы», — говорится в соцсетях команды. 

Пожар вспыхнул 25 декабря из-за технических неполадок. По информации СМИ, сгорели стадион, баскетбольный зал и кафетерий. В мэрии города сообщили, что пострадавших нет и пожар не представляет опасности для населения.

Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал НБА вернуться к использованию специальной формы в матчах на Рождество.

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