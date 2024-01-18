Баскетболист ЦСКА Курбанов дисквалифицирован на три месяца за кокаин

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало баскетболиста московского ЦСКА Никиту Курбанова на три месяца.

Как сообщается на сайте РУСАДА, в допинг-пробе 37-летнего россиянина была обнаружена запрещённая субстанция класса S6a (кокаин) — стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям.

Срок дисквалификации баскетболиста за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, отсчитывается начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

Таким образом, дисквалификация завершится 19 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Курбанов приостановил карьеру.