Баскетболист ЦСКА Курбанов дисквалифицирован на три месяца за кокаин
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Как сообщается на сайте РУСАДА, в допинг-пробе 37-летнего россиянина была обнаружена запрещённая субстанция класса S6a (кокаин) — стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям.
Срок дисквалификации баскетболиста за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, отсчитывается начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.
Таким образом, дисквалификация завершится 19 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что Курбанов приостановил карьеру.