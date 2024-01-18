Носов — о дисквалификации Курбанова: надеюсь, что речь идёт об ошибке
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«Это очень неприятная ситуация. Надеюсь, что речь идёт об ошибке. Никита на протяжении карьеры являлся примером для всех. Его очень любят болельщики. Курбанов много сделал для ЦСКА и сборной России. Да и «Локомотиву» он принёс немалую пользу, когда защищал его цвета. Повторюсь, он всегда был примером для подражания. На него смотрели дети», — заявил Носов RT.
Ранее президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что Курбанов совершил ошибку и подвёл ЦСКА.