Ватутин заявил, что Курбанов совершил ошибку и подвёл ЦСКА

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на ситуацию с дисквалификацией баскетболиста Никиты Курбанова на три месяца.

«Никита Курбанов совершил ошибку и подвёл команду. Нужно время, чтобы принять решение о его будущем в клубе. Он наш товарищ. Ему сейчас непросто», — цитирует Ватутина пресс-служба армейцев.

По его словам, клуб всегда был и будет противником использования запрещенных веществ, поэтому оказал РУСАДА полное содействие в расследовании. Он также отметил, что не сомневается в том, что произошедшее для Никиты станет дополнительной мотивацией стать лучше и исправить репутацию.

В допинг-пробе 37-летнего россиянина была обнаружена запрещённая субстанция класса S6a (кокаин) — стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям.

Срок дисквалификации баскетболиста за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, отсчитывается начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

Таким образом, дисквалификация завершится 19 января 2024 года.

Ранее российский баскетболист китайского клуба «Шаньси Лунгс» Алексей Швед ответил, готов ли присоединиться к одному из клубов Единой лиги ВТБ в преддверии плей-офф.