Швед готов вернуться в Россию для участия в плей-офф Единой лиги ВТБ
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«Я всю свою карьеру был открыт для предложений. Если на связь выйдет хороший клуб, предложит достойный контракт, то почему бы и нет. Я готов», — цитирует Шведа «Российская газета».
35-летний россиянин подписал контракт с «Шаньси Лунгс» в начале этого сезона. После окончания прошлого сезона баскетболист покинул московский ЦСКА, который представлял с 2021 года.
Ранее агент Шведа Обрад Фимич заявил, что его клиент не получил ни одного предложения от клубов Единой лиги ВТБ.