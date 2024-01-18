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Швед готов вернуться в Россию для участия в плей-офф Единой лиги ВТБ

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Российский баскетболист китайского клуба «Шаньси Лунгс» Алексей Швед ответил, готов ли присоединиться к одному из клубов Единой лиги ВТБ в преддверии плей-офф.
Швед готов вернуться в Россию для участия в плей-офф Единой лиги ВТБ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я всю свою карьеру был открыт для предложений. Если на связь выйдет хороший клуб, предложит достойный контракт, то почему бы и нет. Я готов», — цитирует Шведа «Российская газета».

35-летний россиянин подписал контракт с «Шаньси Лунгс» в начале этого сезона. После окончания прошлого сезона баскетболист покинул московский ЦСКА, который представлял с 2021 года.

Ранее агент Шведа Обрад Фимич заявил, что его клиент не получил ни одного предложения от клубов Единой лиги ВТБ.

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