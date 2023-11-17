Агент Шведа: самый яркий игрок не получил ни одного предложения из России, обидно

Агент российского баскетболиста «Шаньси Лунгс» Алексея Шведа Обрад Фимич заявил, что его клиент не получил ни одного предложения от клубов Единой лиги ВТБ.

«Мы не получили ни одного предложения. Получается, самый яркий российский игрок за последние десять лет, самый лучший баскетболист страны после Кириленко не получил ни одного предложения из России! Ну окей. Зато открыл для себя новые горизонты, уехав в Китай. Лично мне было обидно», — приводит слова Фимича «Матч ТВ».

34-летний россиянин перешёл в «Шаньси» 27 октября.

Ранее Швед заявил, что его дети в восторге от переезда в Китай.