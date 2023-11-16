RT в Telegram
Подпишись

Швед заявил, что его дети в восторге от переезда в Китай

Короткая ссылка
Баскетболист клуба Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал о переезде в Китай.
Швед заявил, что его дети в восторге от переезда в Китай
  • Gettyimages.ru
  • © Emanuele Cremaschi

«Моей семье дали один стандартный номер, один побольше. Всем так комфортно, в том числе детям. Кстати, тут для них очень много развлечений. Девочки уже ходили на фигурное катание, на танцы. Они в восторге от нашего переезда», — приводит слова Шведа «Спорт-Экспресс».

Баскетболист рассказал, что их особенно впечатлило.

«Наверное, местный Диснейленд. Они ходили туда с Настей, и она говорит, что было реально классно. Классический Диснейленд пластмассовый. Этот более прикольный и реалистичный», — сказал он.

34-летний россиянин перешёл в «Шаньси» 27 октября.

Ранее Швед выразил уверенность, что сделал правильный выбор, перейдя в китайский «Шаньси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить