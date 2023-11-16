Швед заявил, что его дети в восторге от переезда в Китай

Баскетболист клуба Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал о переезде в Китай.

«Моей семье дали один стандартный номер, один побольше. Всем так комфортно, в том числе детям. Кстати, тут для них очень много развлечений. Девочки уже ходили на фигурное катание, на танцы. Они в восторге от нашего переезда», — приводит слова Шведа «Спорт-Экспресс».

Баскетболист рассказал, что их особенно впечатлило.

«Наверное, местный Диснейленд. Они ходили туда с Настей, и она говорит, что было реально классно. Классический Диснейленд пластмассовый. Этот более прикольный и реалистичный», — сказал он.

34-летний россиянин перешёл в «Шаньси» 27 октября.

Ранее Швед выразил уверенность, что сделал правильный выбор, перейдя в китайский «Шаньси».