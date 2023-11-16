Швед: уверен, что сделал правильный выбор, перейдя в китайский «Шаньси»

Бывший баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед рассказал о переходе в клуб Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) «Шаньси Лунгс».

«Немного скучаю по Москве, но уверен, что сделал правильный выбор, перейдя в китайский «Шаньси». Честно, кайфую от Китая», — приводит слова Шведа «Спорт-Экспресс».

Баскетболист заявил, что ему очень помогает то, что вместе с ним в Китай переехала его семья.

«Скучаю по родителям, но мы общаемся каждый день. Надеюсь, скоро увидимся вживую», — сказал он.

34-летний россиянин перешёл в «Шаньси» 27 октября.

Ранее сообщалось, что Шведу в Китае скандируют «MVP» и ставят «Катюшу».