Швед: уверен, что сделал правильный выбор, перейдя в китайский «Шаньси»
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«Немного скучаю по Москве, но уверен, что сделал правильный выбор, перейдя в китайский «Шаньси». Честно, кайфую от Китая», — приводит слова Шведа «Спорт-Экспресс».
Баскетболист заявил, что ему очень помогает то, что вместе с ним в Китай переехала его семья.
«Скучаю по родителям, но мы общаемся каждый день. Надеюсь, скоро увидимся вживую», — сказал он.
34-летний россиянин перешёл в «Шаньси» 27 октября.
Ранее сообщалось, что Шведу в Китае скандируют «MVP» и ставят «Катюшу».