Визит в Мекку, возвращение к тренировкам и слухи о бое с Олейником: Емельяненко завершил курс лечения от алкозависимости

Александр Емельяненко завершил курс лечения от алкогольной зависимости в центре восстановления личности «Иман» в Ингушетии. В новогодние праздники он посетил Дубай и Мекку, а по возвращении в Москву возобновил активные тренировки. По словам Никиты Бурчака, желающих помериться силами с легендой MMA на ринге и в октагоне предостаточно. Менеджер бойца также не исключил, что до конца года его клиент сойдётся с Сергеем Харитоновым или Алексеем Олейником. А промоутер Владимир Хрюнов назвал примерный срок возвращения Феникса на ринг.

«Александр мотивирован, он настроен на спорт»

Последние полгода об Александре Емельяненко почти ничего не было слышно. В мае Феникс одержал победу над блогером Иваном Ершовым, но вышел на ринг не в лучшем состоянии. А с июня он проходил реабилитацию в центре восстановления личности «Иман» в Ингушетии.

Теперь процесс лечения завершён, и атлет готов к новому этапу жизни. По словам его менеджера Никиты Бурчака, он вернулся в Москву и намерен перейти к более активным тренировкам.

«Александр мотивирован, он настроен на спорт. До конца месяца должна появиться ясность по его первому в 2024-м бою. Предложений у нас предостаточно. Находимся в переговорном процессе. Александр востребован и очень актуален. Естественно, мы будем выбирать лучшее», — цитирует представителя «Матч ТВ».

В свою очередь, известный промоутер Владимир Хрюнов, который организовывал последние противостояния ветерана, также сообщил о грядущей встрече с ним и подчеркнул: перспектив возвращения в реабилитационную клинику больше нет.

Подтвердил это и руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом‑Али Газгириев, занимавшийся лечением Емельяненко. Он заверил: пациент покинул республику полностью здоровым. Функционер также рассказал, как проходила реабилитация.

«Заданий много разных: мотивация выздоровления, иллюзии человека, болезненные последствия. Тебя учат работать со своими чувствами. После первых трёх дней начинается режим — подъём, завтрак, всё по расписанию. Просто так ходить нельзя. Есть личное время, час в день, и всё. А остальное — задания, ряд мероприятий, лекции. Это такой цикл, день сурка. Единственное, в воскресенье телевизор можно посмотреть», — объяснил Газгириев в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Лучший отдых — трезвый. Учитесь у наших детей»

Сам Емельяненко действительно выглядит совсем другим человеком. С его лица исчезла болезненная опухлость. Он заметно похудел, да и речь мужчины изменилась. А в социальных сетях он даже предупреждает подписчиков о вреде алкоголя.

«Лучший отдых — трезвый. Учитесь отдыхать трезво, учитесь у наших детей. Для того чтобы засмеяться или получать удовольствие, им ничего не нужно употреблять. Берите с них пример и живите трезво», — дал совет Феникс в собственном Telegram-канале.

Сразу после выхода из реабилитационного центра он отправился в небольшое путешествие на Ближний Восток. Для начала Емельяненко посетил Дубай. Ровно год назад он разбросал на местном пляже на фоне Бурдж-Халифы привезённую из России землю. Теперь он посадил здесь ёлку.

Далее спортсмен прибыл в Саудовскую Аравию, где посетил священный для мусульман город Мекку. Оттуда он выложил сразу несколько постов. Например, мужчина снял видео на фоне мечети, где погребён пророк Мухаммед. Подписчики не могли не обратить внимание на внешний вид бойца. Он сбрил усы и отпустил бороду.

Позже Емельяненко даже приобрёл местное традиционное одеяние. Когда он надел его, присутствовавший рядом спутник напомнил, что теперь нужно ещё и выбрать мусульманское имя. Спортсмен предоставил это право собеседнику, и тот предложил — Абубакар.

Подобные ролики, а также изменения во внешности не могли не породить слухов о том, что спортсмен принял ислам. Например, такой вывод сделал главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев, работающий с Романом Копыловым и Владимиром Минеевым.

«Так не бывает, чтобы в хадж поехал, не принимая ислам. Туда 100% все мусульмане отправляются. Поэтому вопроса даже не стоит — принял или нет. По-другому и быть не может. Это личное решение каждого. За это он сам будет нести ответственность», — цитирует специалиста Sport24.

А чуть ранее близкие атлета не подтвердили, но и не опровергли появившуюся информацию. Его младший брат Иван Емельяненко признался, что не в курсе смены религии родственником.

«Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад. Я сам православный. Для меня вообще не имеет значения, христианство или ислам. Бог един, просто существуют небольшие предписания», — заявил он.

Менеджер же спортсмена вовсе отказался от комментариев по этой теме. По его словам, Феникс сам расскажет обо всём, если пожелает. Однако уже упомянутый Газгириев отметил: Емельяненко не предпринимал подобных шагов.

«Насколько я знаю, нет. Этот человек — верующий христианин. Вот чётки у него — вы видели — он читает свою молитву. В реабилитации есть Библия. Он знает», — объяснил руководитель Федерации бокса Ингушетии.

«Александру по силам дать бой Олейнику»

В ближайшее же время спортсмена ждёт не менее важный этап — выбор соперников. Судя по всему, желающих подраться с ним немало. Но болельщики, разумеется, жаждут реванша с Сергеем Харитоновым. Бывшие партнёры по команде неоднократно обменивались жёсткими заявлениями и высказывали желание сойтись на ринге.

Так, бывший боец Bellator в сентябре назвал коллегу конченым существом и алкоголиком-тунеядцем и отметил, что готов снова сразиться с ним только за большие деньги. По заверению Бурчака, его клиент не оставляет данные высказывания без внимания.

Также по теме Вторая молодость: Харитонов нокаутировал Кардосо в первом раунде и не исключил проведения реванша с Емельяненко Сергей Харитонов не оставил шансов Тьяго Кардосо. На протяжении трёх минут он грамотно разбивал соперника джебом и не позволял ему...

«Тут снова напрашивается вопрос: а возможен ли их поединок? Почему нет? Нужно только найти площадку. Вспоминается последний бой Харитонова. Нельзя сказать, что он в какой‑то выдающейся форме. Ни в одной из социальных сетей не видел его тренировок», — заявил менеджер.

Немало говорили и о возможном противостоянии с другим ветераном — Алексеем Олейником, который в прошлом году вернулся на родину и начал биться в отечественных промоушенах. Оба спортсмена, напротив, относятся друг к другу с подчёркнутым уважением.

«Александру по силам дать бой Алексею. При должной подготовке у него появятся шансы на успех. Поэтому не будем исключать возможность организации данного поединка в 2024 году. Между бойцами нет никакого негатива, для обоих это была бы громкая и интересная схватка. Но, повторюсь, сегодня основная цель — здоровье Александра. А Олейник никогда не отказывался ни от каких боёв», — добавил он.

Но ещё больше заинтриговало заявление представителя атлета о переговорах сразу с тремя промоушенами. Если они завершатся успехом, Феникс якобы может получить один из самых больших гонораров в карьере. При этом в договоре жёстко пропишут условия касательно его физического состояния.

«Саша очень заряжен. Ему подходит формат понятного и долгого расписания. Он продолжает тренироваться. В среднем его занятие длится 1,5—2 часа. Скоро он начнёт целенаправленную подготовку к поединкам. Будем надеяться, в 2024-м и далее мы не увидим Александра в той форме, в которой видели ранее. Мы прикладываем все усилия для этого», — заключил Бурчак.

Хрюнов же незадолго до Нового года даже назвал примерные сроки ближайшего противостояния, не раскрывая имени оппонента, — конец февраля. Промоутер отметил: уже 1 января ветеран должен начать подготовку.

Впрочем, далеко не все верят в окончательное выздоровление Емельяненко. Так, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, памятуя о других эпизодах, когда тот не употреблял алкоголь относительно длительный срок и возобновлял карьеру, предположил, что ситуация повторится и на этот раз.

«Снова взлетит, два раза подерётся, потом уйдёт в очередной алкогольный трип, по дороге ещё оскорбит человек 15. И однажды уже не вернётся из запоя — станет бомжом», — посетовал руководитель.