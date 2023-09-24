Вторая молодость: Харитонов нокаутировал Кардосо в первом раунде и не исключил проведения реванша с Емельяненко

Сергей Харитонов не оставил шансов Тьяго Кардосо. На протяжении трёх минут он грамотно разбивал соперника джебом и не позволял ему перевести себя в партер. В концовке стартового раунда ветеран выполнил фирменный правый боковой, после чего добил бразильца у сетки. Судья вынужден был зафиксировать технический нокаут. Одержав вторую победу подряд менее чем за месяц, отечественный спортсмен не исключил проведения реванша с Александром Емельяненко, если за это хорошо заплатят.

Сергей Харитонов, несмотря на почтенный возраст, не собирается заканчивать карьеру. Ветеран, дебютировавший в смешанных единоборствах в далёком 2000-м, и в 43 продолжает регулярно выходить в «клетку». Правда, после победы над Тайроном Спонгом в январе прошлого года он взял паузу, зато теперь провёл два поединка менее чем за месяц.

В августе уроженец Плесецка не оставил шансов Роджерсу Соузе. Следующим его соперником стал ещё один бразилец, Тьяго Кардосо.

«Я просто давно не выступал. Решил, скажем так, молниеносно ворваться. Сейчас посмотрим, как проведу предстоящий бой», — объяснял свою активность спортсмен в интервью «Чемпионату».

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Казалось, он получил намного более опасного оппонента, чем предыдущий. Во-первых, латиноамериканец почти на десять лет моложе. Во-вторых, подошёл к противостоянию с неплохими результатами. В 2023-м он потерпел только одно поражение — от Александра Подмарёва. Далее последовали четыре победы в рамках ММА Series и один мирный исход — с Дмитрием Андрюшко. Эти успехи даже позволили иностранцу завоевать бронзовый пояс организации. С Харитоновым ему как раз предстояло сразиться за серебряный.

«Посмотрел его последние три-четыре боя — и всё. Не знаю, сколько раз он там выходил. Мне вообще без разницы. Я эти варианты не просчитываю», — оценил уровень Кардосо россиянин.

К сожалению, интриги не было и в данной встрече. Грут с первых мгновений сделал ставку на борьбу, понимая, что это не конёк опытного визави. Не успели атлеты пожать друг другу руки, как латиноамериканец попытался провести тейкдаун. Но россиянин спокойно избежал атаки и ответил мощным джебом в грудь.

Вообще, на фоне оппонента он выглядел настоящим профессором ММА и играючи разбивал его. Харитонов грамотно работал передней рукой, не позволяя бразильцу сокращать дистанцию и клинчевать. В результате уже на стартовой минуте тот пропустил сильный джеб в челюсть и едва не потерял равновесие. Но Сергей не стремился во что бы то ни стало добивать Кардосо, а будто хотел провести в «клетке» больше времени.

Вскоре у Тьяго оказался серьёзно разбит нос. Не забывал ветеран и об ударах по корпусу, которые заметно замедлили противника ещё в дебюте. Латиноамериканец, складывалось впечатление, просто не понимал, что ему делать и за счёт чего брать верх.

С горечью осознав, что в ударной технике ему нечего противопоставить, Грут упрямо пробовал перевести отечественного спортсмена в партер, но не преуспел и здесь. Он настолько медленно шёл вперёд, что уроженец Плесецка даже в свои 43 года успевал спокойно подготовиться и нейтрализовать угрозу. В одном из эпизодов он даже лёг на оппонента, но позволил ему подняться.

Однако это стало началом конца для Кардосо. В безвыходной ситуации он оказался, когда грозный соперник, помимо левого джеба, стал подключать фирменный правый крюк. Первый такой пришёлся в блок, а вот второй — прямо в челюсть, после чего Тьяго откровенно зашатало.

На этот раз россиянин не стал затягивать противостояние. Очередным правым боковым он заставил визави пятиться к канатам и там добил его мощной серией. Бразилец, пропустив столько, рухнул на канвас и оказался эффектно добит ещё парой сильных выстрелов. Судья был вынужден зафиксировать технический нокаут, чтобы остановить избиение.

Удивительно, но, несмотря на всю очевидность решения, тренер латиноамериканца Гор Азизян остался недоволен вердиктом и начал предъявлять претензии арбитру. По его мнению, подопечный вполне мог продолжить поединок, но ему якобы не позволили это сделать.

Харитонов же после очередной лёгкой «тренировки» вправе выбирать для себя нового соперника. Самым сложным вариантом видится противостояние в Bellator, ведь у возрастного спортсмена до сих пор действует контракт с промоушеном. Однако заключительный бой под его эгидой он провёл ещё в августе 2021-го. В июне Сергей признавался, что может подраться там во второй половине осени, но без конкретики.

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Куда вероятнее, что тяжеловес сойдётся с одним из коллег, больше выступающих в поп-ММА, например с Вячеславом Дациком. Харитонов не исключил встречи с ним.

«Слава — хороший парень. Бывают у него свои определённые моменты. У каждого человека имеются плюсы и минусы. Если хотят бой... Я уже говорил в предыдущем интервью. И Hardcore на меня выходил, Анатолий Сульянов лично писал, звонил. Я ему обозначил сумму. Не то чтобы я опозорюсь, выступив в Hardcore. Это нормальная организация на самом деле. Мне не нравятся вот эти хайпы, там исподтишка бьют друг друга и так далее. Готовы платить? Будем драться. Не готовы? Драться не будем. Клоунаду за копейки устраивать не хочу», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Куда больше болельщики ждут реванша с Александром Емельяненко. 43-летний ветеран бился с ним в 2006-м и уступил. С тех пор они регулярно обмениваются жёсткими выпадами в прессе. Вот и на этот раз Харитонов заявил, что никогда не пожмёт руку бывшему партнёру.

«Даже не хочу говорить! Этого человека никто так не знает, как знаю его я. Много чего видел, но не буду говорить, что именно, когда жил с ним в одной квартире. Это подлец. Всё, что с ним сегодня происходит, — благодаря его гнилости и характеру. Позор нашего спорта», — добавил он.

Вместе с тем Сергей не исключил проведения повторного противостояния с Фениксом, если за это хорошо заплатят.