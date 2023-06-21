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Поветкин: поеду болеть за Харитонова на его дебютный боксёрский бой

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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Александр Поветкин дал понять, что намерен вживую посмотреть дебютный поединок по правилам бокса бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова с Тьяго Кардосо.

«Сергей Харитонов по боксу хочет бой провести. Я не просто проснусь ради трансляции, я поеду на поединок. За Серёгу я болею. Я вообще за наших ребят. Я же русский — за русских болею», — цитирует Поветкина РИА Новости.

На счету 42-летнего Харитонова 34 победы, девять поражений, а также два его боя были признаны несостоявшимися. В активе Кардосо 14 побед, восемь поражений и две ничьи.

Россиянин 11 августа в Омске проведёт бой с бразильцем.

Ранее Харитонов высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петре Яне.



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