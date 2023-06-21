Поветкин: поеду болеть за Харитонова на его дебютный боксёрский бой

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Александр Поветкин дал понять, что намерен вживую посмотреть дебютный поединок по правилам бокса бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова с Тьяго Кардосо.

«Сергей Харитонов по боксу хочет бой провести. Я не просто проснусь ради трансляции, я поеду на поединок. За Серёгу я болею. Я вообще за наших ребят. Я же русский — за русских болею», — цитирует Поветкина РИА Новости.

На счету 42-летнего Харитонова 34 победы, девять поражений, а также два его боя были признаны несостоявшимися. В активе Кардосо 14 побед, восемь поражений и две ничьи.

Россиянин 11 августа в Омске проведёт бой с бразильцем.

Ранее Харитонов высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петре Яне.





