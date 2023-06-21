Поветкин: поеду болеть за Харитонова на его дебютный боксёрский бой
«Сергей Харитонов по боксу хочет бой провести. Я не просто проснусь ради трансляции, я поеду на поединок. За Серёгу я болею. Я вообще за наших ребят. Я же русский — за русских болею», — цитирует Поветкина РИА Новости.
На счету 42-летнего Харитонова 34 победы, девять поражений, а также два его боя были признаны несостоявшимися. В активе Кардосо 14 побед, восемь поражений и две ничьи.
Россиянин 11 августа в Омске проведёт бой с бразильцем.
Ранее Харитонов высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петре Яне.