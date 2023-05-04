Харитонов: Ян исправится, если проведёт в армии годика два-три

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петре Яне.

«Слова Яна о чёрной полосе? Он исправится только тогда, когда повзрослеет. Петру бы в армию годика на два-три. Там он исправится», — цитирует Харитонова Sport24.

Ян в марте уступил грузину Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее Ян заявил, что у Павловича есть шансы на титул UFC.