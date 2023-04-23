Ян заявил, что у Павловича есть шансы на титул UFC

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Российский боец Пётр Ян считает, что Сергей Павлович в ближайшее время будет претендовать на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжёлом весе.
Ян заявил, что у Павловича есть шансы на титул UFC
  • AFP

«Не знаю, дадут ли ему бой с победителем в паре Джонс — Миочич. Но считаю, что в ближайшем будущем у Сергея есть все шансы на титул. Шесть побед подряд, все в первом раунде… Всё будет, вопрос лишь времени», — цитирует Яна «Матч ТВ»

Россиянин одержал победу над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222. 

30-летний спортсмен стал первым бойцом в истории UFC, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 18 побед и одно поражение в 19 боях. У Блэйдса 17 побед при четырёх поражениях.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко ответил, можно ли назвать Павловича лучшим ударником тяжёлого веса UFC.

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