Ян заявил, что у Павловича есть шансы на титул UFC

Российский боец Пётр Ян считает, что Сергей Павлович в ближайшее время будет претендовать на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжёлом весе.

«Не знаю, дадут ли ему бой с победителем в паре Джонс — Миочич. Но считаю, что в ближайшем будущем у Сергея есть все шансы на титул. Шесть побед подряд, все в первом раунде… Всё будет, вопрос лишь времени», — цитирует Яна «Матч ТВ».

Россиянин одержал победу над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222.

30-летний спортсмен стал первым бойцом в истории UFC, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 18 побед и одно поражение в 19 боях. У Блэйдса 17 побед при четырёх поражениях.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко ответил, можно ли назвать Павловича лучшим ударником тяжёлого веса UFC.