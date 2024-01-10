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Глава Федерации бокса Ингушетии заявил, что Емельяненко не принимал ислам

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Глава Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев прокомментировал информацию о том, что российский боец Александр Емельяненко принял ислам.
Глава Федерации бокса Ингушетии заявил, что Емельяненко не принимал ислам
  • globallookpress.com
  • © news.ru

«Насколько я знаю, нет. Емельяненко — верующий христианин. Вот чётки у него, вы видели, он читает свою молитву. В реабилитации есть библия», — приводит слова главы Федерации бокса Ингушетии «Спорт-Экспресс».

В июне Газгириев привёз Емельяненко на реабилитацию в Ингушетию, где тот пробыл семь месяцев.

Сейчас боец находится в Саудовской Аравии, где в том числе посетил второй священный для мусульман город — Медину.

Ранее Емельяненко обратился к поклонникам во время лечения от алкоголизма.

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