Глава Федерации бокса Ингушетии заявил, что Емельяненко не принимал ислам
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«Насколько я знаю, нет. Емельяненко — верующий христианин. Вот чётки у него, вы видели, он читает свою молитву. В реабилитации есть библия», — приводит слова главы Федерации бокса Ингушетии «Спорт-Экспресс».
В июне Газгириев привёз Емельяненко на реабилитацию в Ингушетию, где тот пробыл семь месяцев.
Сейчас боец находится в Саудовской Аравии, где в том числе посетил второй священный для мусульман город — Медину.
Ранее Емельяненко обратился к поклонникам во время лечения от алкоголизма.