«Дать правовую оценку»: дизайнер Куклычёва хочет подать в суд на Косторную и Родину

Дизайнер Алёна Куклычёва собирается обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве ответчиков могут выступить Алёна Косторная и блогер Елена Родина, которая заступилась за фигуристку после нашумевшего скандала с костюмами. Изначально модельер обвинила спортсменку в невыполнении финансовых обязательств, а также в нежелании возвращать наряды. В ответ чемпионка Европы раскритиковала платье для образа чёрного лебедя.

Мир фигурного катания в последнее время всё больше напоминает шоу-бизнес. Не проходит и недели, чтобы в нём не происходило скандала по тому или иному поводу. Не стали исключением и новогодние праздники, во время которых болельщики наблюдали и продолжают следить за выяснением отношений между Алёной Косторной и дизайнером Алёной Куклычёвой, последние несколько лет создававшей для чемпионки Европы платья.

На минувшей неделе специалист заявила в социальных сетях о прекращении сотрудничества со спортсменкой «по ряду причин», и приложила скрин переписки. В сообщениях она просила клиентку вернуть костюмы для шоу и оплатить наряды, сшитые для соревнований.

Косторная, конечно же, не тот человек, который будет молчать в такой ситуации. Она тут же назвала пост Куклычёвой «хайпом» и указала на недостатки своего последнего платья — чёрного лебедя.

«На заборе тоже много всего написано. Могу сказать только, что мы с Георгием [Куницей] не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», — сказала Алёна в интервью ТАСС.

Как выяснилось позднее, именно это платье и стало яблоком раздора. Точнее, перья на юбке, которые к концу проката номера начинали отваливаться. После очередного шоу фигуристка попросила его переделать, правда, забыв про праздники. Исправить недочёты нужно было к вечеру 1 января.

«Новые задания от Косторной! Я когда прочитала, мне стало сначала страшно, потом смешно. Шить в новогоднюю ночь? Это очень дорого, бесценно! Я бы выбрала семейный ужин!» — написала дизайнер.

Что касается перьев, то по словам Куклычёвой, это идея самой Косторной. Специалист обращала внимание на непрактичность данного материала, но её не стали слушать.

«Она знает как проще, как шить и из чего. Так и с «голым платьем» было. Я хочу…! С перьями очень сложно работать, они на ленте проклеены и прошиты фабрично, чтобы они выпали из ленты, надо постараться! Мы ещё прошили их руками! Но! Они ломаются! Невозможно контролировать, где и когда. При поддержках они загибаются и ломаются. Сначала меньше падают, потом больше, потому что многие уже надломлены и плохо держатся из-за заломов при поддержках. На юбку нельзя! Лучше было бы на корсете. Но даже не спорю, потому что бесполезно! Это шоу, можно — её ответ всегда», — добавила дизайнер.

Кроме того, Куклычёва обвинила Косторную в том, что та должна ей 240 тыс. рублей. Но оказалось, данную сумму обязана в течение 45 дней оплатить Федерация фигурного катания Москвы. Информацию подтвердил тренер спортсменки Сергей Росляков.

«По поводу соревновательных костюмов — документы по оплате поступили за день до чемпионата России, Алена их привезла. После праздников они будут оплачены. Некоторые дизайнеры, которые с нами работают, уже получили деньги: кто‑то в ноябре, кто‑то в октябре. Когда документы вовремя предоставляют люди, то и деньги вовремя получают. Здесь документы были в декабре, после праздников вся эта история закроется по оплате, наверное, в течение недели. Из‑за этого поднимать какой‑то шум я не стал бы. Если вы сами задержали на два месяца документы, кричать что что‑то не оплачено, наверное, неправильно», — сказал Росляков.

А чуть позже Косторная вернула дизайнеру и большинство нарядов для шоу. Правда, в пакете с недвусмысленной фразой «Ля ты крыса». А в конфликт вмешался ещё и муж Алёны — Георгий Куница, с которым с этого года спортсменка выступает в паре.

«Костюм положила не Алёна, а я. Так как мои костюмы тоже попросили вернуть, в пакете мои костюмы. По-моему, по факту надпись», — приводит слова фигуриста Sport24.

Параллельно в сети стали появляться новые фамилии дизайнеров, которых якобы также обидела Косторная. Как оказалось, всего над костюмами трудилось пять человек. По их словам, фигуристка не выполнила устные договорённости и вела себя некрасиво.

«Я в прошлом году делала ей для «Бременских музыкантов» венок, уже прошёл ровно год, с тех пор ни одного упоминания о моей работе. Непонятно всё это мне на самом деле. Я делала работу за рекламу, то есть мне обещали пост», — заявила создатель костюмов Ирина Коновалова.

Не успокаивалась и Куклычёва. По признанию дизайнера, последние полгода она мечтала прекратить сотрудничество с Косторной.

«Очень было тяжело работать. Субординация стёрлась полностью, никакого уважения. Постоянно давила на жалость, плакала, когда мы не смогли физически пришить ей крылья к комбинезону. После она всё равно дожала Дашу (мастера) с этими крыльями. Все пишут про договоры. Какие договоры, когда надо за три дня сшить платье, потому что шоу и не в чем выступать. Вы видите на скринах, какие сроки и задания? И так было всегда. Как снег на голову», — приводит слова Куклычёвой РИА Новости.

При этом, спортсменка с обвинениями не согласна. По словам Косторной, она отмечала дизайнеров в своих сообщениях, и думала — этого вполне достаточно. Однако, как оказалось, они хотели отдельных постов.

«Сторис были? Были! Я считаю, сторис с отметкой равны рекламе. По ночам работать никто не заставлял. Платья, которые шились по ночам, — это личное желание, так как задачи были поставлены сразу после постановки программ, то есть май-июнь. В суд подавать не на что», — заявила спортсменка в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также по теме Пауза в карьере Туктамышевой, смена тренера Бойковой и Козловским, суд по делу Валиевой: события года в фигурном катании В 2023 году Алёна Косторная перешла в парное катание и теперь выступает вместе с Георгием Куницей, а Александра Бойкова и Дмитрий...

На этом в громкой истории можно был бы поставить точку, но Алёна решила подлить масла в огонь, отправив известному блогеру Елене Родиной фото платья чёрного лебедя с указанием других недостатков, помимо перьев. Оно оказалось несимметричным и с неровным вырезом.

Последняя не ограничилась выкладыванием платья и начала очень жёстко, используя нецензурную лексику, критиковать Куклычёву и её коллег, чьи фото в соревновательных платьях фигуристки нашла в социальных сетях. Если до этого дизайнер не решалась подавать в суд, то теперь готова на этот шаг, чтобы защищать свои честь и достоинство.

«После праздников мы подадим на моральный ущерб, чтобы дать правовую оценку происходящему. Мы с юристом уже проконсультировались, за это она ответит. Именно эта блогерша не просто поддерживает со стороны, а делает все в коннекте с Косторной. Это можно отнести к Алёне, даже можно сказать, что это её заказ. Мы точно накажем людей, так нельзя. Пусть готовятся», — заявила дизайнер.

Чем закончится данная история, пока непонятно. Но, как отметила обозреватель RT Елена Вайцеховская, всё больше похоже на мыльную оперу, в которой главной ошибкой стало отсутствие письменных договорённостей.

«Ещё в лихие 1990-е родилась и стала почти аксиомой фраза: «Любой бизнес на доверии рано или поздно заканчивается одним и тем же. Автоматной очередью…», — обратила внимание олимпийская чемпионка.