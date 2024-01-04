Журова предложила создать лигу фигурного катания в России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала об основных направлениях развития спорта в России в 2024 году.

«Нужно стремиться развивать те виды спорта, где мы сильны. Почему бы не создать лигу фигурного катания в России, куда бы приезжали лучшие фигуристы из всех стран? Сделать её независимым турниром», — цитирует Журову Sport24.

Депутат Госдумы подчеркнула, что нужно делать проекты в фигурном катании наподобие Национальной хоккейной лиги.

«НХЛ — очень удачный пример. Тогда все к нам захотят ехать и соревноваться с лучшими. Нужно тратить время и силы на отечественные спортивные проекты, а не думать постоянно о МОК», — добавила Журова.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Журова заявила, что могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой.