Журова: я могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой
- РИА Новости
«Я хотела стать педагогом, но главной мечтой была работа учителем биологии или математики. Как и любая девочка, очень сильно хотела сниматься в кино: я два года ходила в театральную студию. Поэтому могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой», — заявила Журова Sport24.
51-летняя экс-спортсменка является пятикратной чемпионкой России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005), чемпионкой мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996), а также Олимпийской чемпионкой 2006 года на дистанции 500 м.
Ранее Журова прокомментировала решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).