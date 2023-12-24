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Журова: я могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, чем бы она занималась, если бы не стала спортсменкой.
Журова: я могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой
  • РИА Новости

«Я хотела стать педагогом, но главной мечтой была работа учителем биологии или математики. Как и любая девочка, очень сильно хотела сниматься в кино: я два года ходила в театральную студию. Поэтому могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой», — заявила Журова Sport24.

51-летняя экс-спортсменка является пятикратной чемпионкой России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005), чемпионкой мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996), а также Олимпийской чемпионкой 2006 года на дистанции 500 м. 

Ранее Журова прокомментировала решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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