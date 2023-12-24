Журова: я могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, чем бы она занималась, если бы не стала спортсменкой.

«Я хотела стать педагогом, но главной мечтой была работа учителем биологии или математики. Как и любая девочка, очень сильно хотела сниматься в кино: я два года ходила в театральную студию. Поэтому могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой», — заявила Журова Sport24.

51-летняя экс-спортсменка является пятикратной чемпионкой России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005), чемпионкой мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996), а также Олимпийской чемпионкой 2006 года на дистанции 500 м.

Ранее Журова прокомментировала решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).